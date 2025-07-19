Boğulma tehlikesine anında müdahale ediyor! İnsansız cankurtaran robotu hayat kurtarıyor

İnsansız cankurtaran robotu Antalya'da yaz sezonunda plajlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Boğulma tehlikesi yaşayanlara hızla müdahale eden robot, hayat kurtarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıllarda hizmete sunulan insansız cankurtaran robotu, Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda görev yapıyor.

Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor ve boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor.

Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.

"BU SAYEDE O GENÇ, BU TEHLİKEDEN KURTULDU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize giren Ahmet Kalkavan, cankurtaran robot sayesinde güvenli bir şekilde denize girdiklerini söyledi.

Zaman zaman insanların denizde hayati tehlike yaşadığını dile getiren Kalkavan, "Geçtiğimiz günlerde bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. Buradaki görevli cankurtaran, hemen robot cankurtaranı harekete geçirdi. Bu sayede o genç, bu tehlikeden kurtuldu." dedi.

Konyaaltı Sahili ziyaretçilerinden Betül Rashad da acil durumlarda saniyeler içerisinde yapılan müdahalelerin hayati önemi olduğunu ifade etti.