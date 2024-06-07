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Bolu'da ilginç anlar! Bir insan ayıya havladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da bir kişi, ormanda karşılaştığı yavru ayıya havlayarak seslendi. Bu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bolu'da ormanda gezintiye çıkan iki arkadaş yavru ayıyla karşılaştı. İki arkadaştan biri ayıya havlayarak seslendi. Diğeri ise "Yapma saldırır" uyarısında bulundu.

Sesin ardından ayının dikkati iki arkadaşın üzerinde oldu. Bir süre daha vatandaşlarla bakışan ayı, ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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