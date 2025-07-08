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Bu çilek topraksız üretiliyor... Verim 6 kat arttı! İşin içinde Japonlar da var... "Hastalıktan arındırıldı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu çilek topraksız üretiliyor... Verim 6 kat arttı! İşin içinde Japonlar da var... &quot;Hastalıktan arındırıldı&quot;
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de Japon hükümetiyle ortaklaşa yürütülen proje ile topraksız çilek üretimi yapılmaya başladı. Topraklı üretimin 6 katı verim alındığını söyleyen proje yöneticileri kullanılan kokopitin hindistan cevizi kabuğundan yapıldığını ifade etti ve "Bu materyal, öncelikle hastalıklardan arındırılmış" dedi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan sera topraksız çilek üretimiyle başarılara imza atıyor. 

Sarıcakaya Belediyesi ile Sarıcakaya Ziraat Odası'nın iş ortakları olduğu, Sarıcakaya Kaymakamlığına ait serada böylelikle hem lezzetli çilekler üretilirken hem de geleceğin çiftçilerine tecrübe kazandırılıyor.

Bu çilek topraksız üretiliyor... Verim 6 kat arttı! İşin içinde Japonlar da var... "Hastalıktan arındırıldı" - 1. Resim

JAPON HÜKÜMETİYLE ORTAK

Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Özekin, "Burası, Japonya hükümetiyle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir proje kapsamında kurulan uygulama seramız. Burada kadın çiftçi eğitim merkezimiz bulunuyor. Yaklaşık 30 kursiyerimize hizmet sunuyoruz.

Çok programlı lisemizde tarım bölümü öğrencilerimiz var ve onların uygulamalarını da bu serada gerçekleştiriyoruz. Kadın çiftçilerimize ekim, dikim, bakım ve hasat gibi her aşamayı burada öğretiyoruz. Esas amacımız, kadın çiftçilerimize topraksız çilek üretimini öğreterek, memleketlerine ya da gittikleri yerlere döndüklerinde bu işi yapmalarını sağlamak. Bunu tavsiye ediyor ve öğretmeye çalışıyoruz. Başta kaymakamımız olmak üzere, sağ olsunlar, birçok kuruluşumuzun desteğiyle bu proje hayata geçti ve çok güzel sonuçlar ortaya çıktı" dedi.

Bu çilek topraksız üretiliyor... Verim 6 kat arttı! İşin içinde Japonlar da var... "Hastalıktan arındırıldı" - 2. Resim

ÜRETİM 6 KAT ARTIYOR

Mühendis Yaşar Özekin seranın potansiyeli ve avantajları hakkında, "Serada tamamen dikim yapılsa, 27 bin çilek fidesi yetiştirebiliriz. Topraklı üretimde bir dekarda 5 bin çilek elde edilirken, topraksız üretimde bu rakam bir dekarda 27 bin ile 30 bin çileğe ulaşıyor.

Bu çilek topraksız üretiliyor... Verim 6 kat arttı! İşin içinde Japonlar da var... "Hastalıktan arındırıldı" - 3. Resim

HASTALIK RİSKİ YOK, HİNDİSTANCEVİZİNDEN ÜRETİLİYOR

Kullandığımız kokopitler, Hindistan cevizi kabuğundan üretilen bir materyal. Bu materyal, öncelikle hastalıklardan arındırılmış. Toprak kullanılmıyor; sadece bitkinin tutunması için bir ortam sağlıyor.

Bu çilek topraksız üretiliyor... Verim 6 kat arttı! İşin içinde Japonlar da var... "Hastalıktan arındırıldı" - 4. Resim

Bu sayede, bitki besin değerleri, pH ya da EC gibi faktörleri dışarıdan müdahaleyle daha kolay kontrol edebiliyoruz. Ham maddesi Hindistan cevizi kabuğu olan kokopitlerle üretim yapıyoruz.

Burası, kadın çiftçi adaylarımızın ve tarım bölümü öğrencilerimizin gelip uygulama yaptıkları bir alan. Uygulama seramızda hem öğreniyorlar hem de pratik yapıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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