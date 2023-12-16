Bu kaz başka kaz! Ezan sesini duyunca camiye koşuyor

16 Aralık 2023 15:20 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 15:20

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde bir kaz, gün içerisinde ezanları duyduğu anda camiye gidiyor ve ezan bitene kadar cami duvarının önünde bekliyor. 15-20 gün önce mahalle halkı tarafından fark edilen durum karşısında vatandaşlar kazı izlemeye başladı.

SÜRÜDEN AYRILIP BİR ANDA GİDİYOR

Kazın, tüm vakit ezanlarının okunmasını duyması ile birlikte yem yerken bile olsa sürünün içinden ayrılıp camiye doğru gittiği belirtiliyor. Kazın sahibi Şerif Öztürk, "Kendi kendine her ezanda gidiyor, neden gidiyor bilmiyoruz tabii. İçlerinden ayrılıp ezan okunduğunda gidiyor" derken, Yeniköy Mahalle Muhtarı Ceyhun Çakır ise şunları kaydetti:

"Bu kaz bir hafta on gündür, vatandaşlarımız fark etmiş, ezan sesini duyduğunda yem de yese, yerinde de olsa caminin yanına gidiyor, ezan bittiğinde dönüp yine yerine geliyor."