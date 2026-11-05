Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Bu okulda ders de var, hasat da

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bu okulda ders de var, hasat da
Başlık ResmiBu okulda ders de var, hasat da

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Zeliha Ali Kelek Ortaokulunun atıl durumdaki bahçesi, öğrencilerin emeğiyle zeytinliğe dönüştü.

Kaydet
|

Dört yıl önce “Eğitim, öğretim, üretim” projesi kapsamında dikilen 100’ün üzerindeki zeytin fidanında ilk hasat gerçekleştirildi. Öğrenciler, sahiplendikleri ağaçların sulama, gübreleme ve bakımını üstleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?
EKONOMİ

Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?

Toplanan zeytinlerden elde edilen yağlar, özel şişelerde hayırseverlere satılıyor. Gelir ise öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılıyor. Projeyle öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanması da hedefl eniyor. Mezun olan öğrencilerin sahiplendiği ağaçlar, isimlikleri değiştirilerek okula yeni başlayan öğrencilere devrediliyor. Böylece ağaçların bakımı kuşaktan kuşağa sürdürülüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.