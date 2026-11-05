Bu okulda ders de var, hasat da

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Zeliha Ali Kelek Ortaokulunun atıl durumdaki bahçesi, öğrencilerin emeğiyle zeytinliğe dönüştü.

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Dört yıl önce “Eğitim, öğretim, üretim” projesi kapsamında dikilen 100’ün üzerindeki zeytin fidanında ilk hasat gerçekleştirildi. Öğrenciler, sahiplendikleri ağaçların sulama, gübreleme ve bakımını üstleniyor.

Toplanan zeytinlerden elde edilen yağlar, özel şişelerde hayırseverlere satılıyor. Gelir ise öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılıyor. Projeyle öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanması da hedefl eniyor. Mezun olan öğrencilerin sahiplendiği ağaçlar, isimlikleri değiştirilerek okula yeni başlayan öğrencilere devrediliyor. Böylece ağaçların bakımı kuşaktan kuşağa sürdürülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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