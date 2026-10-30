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Yaşam

Bulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

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AKOM ve Meteoroloji yeni sağanak için uyardı. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yayınladı, hava sıcaklığının 5 derece düşeceğini bildirdi. AKOM ise İstanbul’da 1 hafta boyunca bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklığın ise hafta ortasından sonra 20 dereceye yükseleceğini belirtti. İstanbul’da bugün sağanak yağış etkisinin devam etmesi bekleniyor.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı sistem yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunda yeni sağanak uyarısı yaptı.

Son rapora göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 20 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller ise şöyle;

BölgeSarı Kodlu Uyarı Yapılan Şehirler
Marmara BölgesiKocaeli, Sakarya, Yalova
İç Anadolu BölgesiSivas
Doğu Anadolu BölgesiBingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli, Şırnak
Güneydoğu Anadolu BölgesiAdıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman
Bulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiBulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji raporunda şu ifadelere yer verildi:

Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiBulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji İstanbul’da ise parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, sağanak yağışın bu sabah ve gece saatlerinde görüleceğini bildirdi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise bir hafta boyunca kent genelinde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağını, sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtti.

Bulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiBulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

AKOM açıklamasında “Halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile artmaya başlayarak önümüzdeki ortasına kadar 18-20°C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor” denildi.

Bulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı
Başlık ResmiBulutlu hava Türkiye’yi mesken tuttu! Sıcaklık 5 derece düşecek, Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

Haftalık Hava Tahmin Raporu

TarihGünEn Düşük Sıcaklık (MİN)En Yüksek Sıcaklık (MAX)
31.10.2026Cumartesi13°C16°C
01.11.2026Pazar14°C18°C
02.11.2026Pazartesi15°C19°C
03.11.2026Salı15°C20°C
04.11.2026Çarşamba14°C18°C
05.11.2026Perşembe11°C15°C
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