Burası İstanbul! Sıcaklık 40 dereceyi gördü, asfaltta yumurta pişti

Türkiye'nin pek çok yerinde kavurucu sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Megakentte de gün içinde yer yer 40 dereceleri bulan sıcaklıklar nedeniyle bir esnaf, Pendik'te kaldırımda yumurta pişirdi.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde esnaflık yapan Ünsal Kuş, hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek adına tavaya kırdığı yumurtayı pişirmeyi denedi. Kaldırım üzerine tava bırakan vatandaş; kırdığı yumurtanın asfalt sıcaklığıyla birlikte pişmesini beklerken, tavadaki yumurtanın bir süre sonra piştiği görüldü.

Yarım saat boyunca kaldırımda bulunan tava içinde yumurtasının pişmesini bekleyen Kuş'un pişen yumurtayı yine kaldırıma oturarak yemesi ise görenleri hayrete düşürdü.

Esnaf Ünsal Kuş, asfaltta yumurta pişirme deneyini bunaltıcı sıcaklıklara mizahi şekilde yaklaşmak amacıyla yaptığını söyledi. Deneyi olumlu sonuçlanan ve yumurtasının lezzetli bir şekilde piştiğini dile getiren Kuş şu ifadeleri kullandı:

"PİŞMESİ 15-20 DAKİKA SÜRDÜ"

"Maalesef dükkanda pek iş yok, biz de can sıkıntısından böyle mizahi bir şey yapalım istedik. Hava bugün çok sıcak, yumurtayı koyduğun zaman pişiyor. Bizimki de öyle oldu, ben zaten orta pişmiş seviyorum, o yüzden 15-20 dakika tuttum ama bir 5-10 dakika daha olsaydı tam pişmiş olacaktı. Yumurta da kuru kuru yenmiyor diye arkadaştan çay getirmesini rica ettim, oturdum çay içip yumurtamı yedim. Yoldan geçenler bana bakıyordu tabii, 'Pişti mi, güzel oldu mu?' diye soranlar oldu. Bence güzeldi, onlar da araçların ya da asfaltın üstünde pişirmeyi deneyebilirler"