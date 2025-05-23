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Bursa bu korku evini konuşuyor! Evdekiler savaş çıktı sandı ama gerçek bambaşka çıktı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa bu korku evini konuşuyor! Evdekiler savaş çıktı sandı ama gerçek bambaşka çıktı...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da babalarından kalan ev Özdemir kardeşleri birbirine düşürdü. Bekir Özdemir'in kardeşi, hiltiyle tavanı delip yengesi ve minik yeğenlerine dehşeti yaşattı. Çocuklar savaş çıktı zannedip sokağa çıkarken, aile şikayetçi oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, babasından kalan 5 katlı binada eşi ve 2 çocuğuyla yaşayan Bekir Özdemir, kardeşi Ali Özdemir'le husumetli oldu. Kardeşi ağabeyinin evde kalmasını istemediği için ikili arasında sık sık tartışma çıktı. 

Son olay ise pes dedirtti. 

ÇOCUKLAR SAVAŞ ÇIKTI ZANNETTİ

Küçük kardeş, abisine zulüm etmek için oturduğu binanın çatı katına çıkarak abisinin bulunduğu dairedeki tavanı hiltiyle deldi. Bu esnada evde bulunan Semra Özdemir ve iki oğlu korku dolu anlar yaşarken, minik çocuklar savaş çıktığını düşünerek sokağa kaçtı.

Panik halindeki anne ise yukarı çıkıp konuşmak istediğinde merdivenlerden aşağı itildi. Dizinden yaralanan kadın durumu 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen ekipler olayla ilgili tutanak tuttu.

Bursa, bu korku evini konuşuyor! Evdekiler savaş çıktı sandı ama gerçek bambaşka çıktı... - 1. Resim

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olayın ardından açıklama yapan Bekir Özdemir, "Babamdan kalan evde yıllardır oturuyorum. Kardeşim burayı tek başına sahiplenmek istiyor. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. En son hiltiyle tavanı deldi, çocuklarım korkudan ağladı, eşim şok yaşadı. Can güvenliğimiz yok"diyerek yaşadıkları travmayı anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Korku dolu anlar yaşayan Semra Özdemir, "Bir anda tavanımıza delikler açmaya başladı. Çocuklarım savaş çıktığını zannedip dışarı kaçtı. Üst kata çıkıp kendisinin ne yaptığını sordum.

Bursa, bu korku evini konuşuyor! Evdekiler savaş çıktı sandı ama gerçek bambaşka çıktı... - 2. Resim

Eşiyle beni merdivenlerden aşağı itekledi. Merdivenlerden düştüm, dizimden yaralandım. Bizim burada kalmamızı istemiyor. Bir süre zaten kirada oturduk, burayı kiraya verelim dedik. Kira parasını bile alamadık. Huzurumuzu kaçıyorlar, kendilerinden şikayetçi oldum" dedi.

Bekir Özdemir, yaşananların ardından emniyete başvurarak kardeşi hakkında şikâyetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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