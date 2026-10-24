Bursa'da 2 aydır maaş alamayan işçiler fabrikaya dayandı! Jandarma devreye girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir giysi fabrikasında çalışan işçiler, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla fabrika yetkililerine tepki gösterdi. İşçiler ile yetkililer arasında çıkan tartışma büyüyünce olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrika yönetiminin maaşların ödeneceğine dair söz vermesinin ardından işçiler dağıldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet yapan bir giysi fabrikasında, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler ile fabrika yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar sonrasında olay yerine giden jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirerek uzlaşma sağlamaya çalıştı.

Olay, İnegöl'ün Cerrah Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yapan bir giysi fabrikasında yaşandı. Öne sürülene göre fabrikada çalışan çok sayıda işçi, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş yerine geldi. Alacaklarını isteyen işçiler ile fabrika yetkilileri arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonrasında olay yerine jandarma ekipleri gönderildi.

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JANDARMA ARAYA GİRDİ

Fabrikaya gelen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işçiler ile yetkililer arasındaki gerginliğe müdahale etti. Tarafları sakinleştiren ekipler, olayın büyümemesi amacıyla uzlaşma sağlamaya çalıştı.

Fabrika yetkililerinin işçilerin maaşlarının ödeneceğine yönelik söz vermesi sonrasında kalabalık grup dağıldı. Yaşanan olayın sonrasında bölgede gerginlik sona ererken, işçilerin maaş alacaklarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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