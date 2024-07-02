Kazada hayatını kaybetmişti...Acı gerçek sonra ortaya çıktı! Kazadan bir gün önce...

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İHA 2 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 15:06 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İHA

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken araç hurdaya döndü. Kaza sonrasında yaşamını yitiren adamın ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğününün olduğu ortaya çıktı. Talihsiz adam cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.