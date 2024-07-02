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Kazada hayatını kaybetmişti...Acı gerçek sonra ortaya çıktı! Kazadan bir gün önce...

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Yaşam Haberleri  / İHA

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken araç hurdaya döndü. Kaza sonrasında yaşamını yitiren adamın ölmeden bir gün önce oğlunun sünnet düğününün olduğu ortaya çıktı. Talihsiz adam cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi.  Kontrolden çıkan bir otomobil sürücünün otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da acı olay! Oğlunun sünnet düğününden cenazeye... - 1. Resim

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Sürücünün cansız bedeni otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kök'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da acı olay! Oğlunun sünnet düğününden cenazeye... - 2. Resim

Furkan Kök'ün trafik kazasında ölmeden önce oğlunun sünnet düğününün olduğu ve bir gün sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursa'da acı olay! Oğlunun sünnet düğününden cenazeye... - 3. Resim

Talihsiz adamın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da acı olay! Oğlunun sünnet düğününden cenazeye... - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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