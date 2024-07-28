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Bursa'da bodrum kat alevlere teslim oldu, Faik Yorgun hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir binanın bodrum katında yaşayan 72 yaşındaki Faik Yorgun uyuduğu sırada tüpten yangın çıktı. Alevlerin yatağa sıçraması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti. 

Acı olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Faik Yorgun (72) evinde uyuduğu sırada tüpten yangın çıktı. Tüpten çıkan yangın, kısa süre içinde Yorgun'un yattığı yatağa sıçradı.

Bursa'da bodrum kat alevlere teslim oldu, Faik Yorgun hayatını kaybetti - 1. Resim

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Bodrum kattan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da bodrum kat alevlere teslim oldu, Faik Yorgun hayatını kaybetti - 2. Resim

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alınırken, Faik Yorgun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da bodrum kat alevlere teslim oldu, Faik Yorgun hayatını kaybetti - 3. Resim

Yorgun'un cansız bedeni nöbetçi savcının incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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