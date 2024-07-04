Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bursa'da çöp ev dehşeti! Yaşlı adam polisi bıçakladı

Bursa'da çöp ev dehşeti! Yaşlı adam polisi bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Osmangazi, Polis Memuru, Bıçak Saldırısı, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da bir evde çöpleri temizlemek için giden polis kendisine direnen evin sahibi tarafından bıçaklandı. Yaşlı adamı ikna edemeyen polis ekipleri ikametin içine biber gazı sıkarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde çöp evden gelen kokular mahalleliyi isyan ettirdi. Komşuların şikayeti üzerine çöp eve temizlik için giden belediyeye ait temizlik ekipleri 68 yaşındaki ev sahibi F.S'nin bıçak çekmesi üzerine polisi çağırdı.

F.S, kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı açmaya çalışan polis memuru T.H'yi kolundan bıçakla yaralayıp kendini eve kapattı.

Bursa'da çöp ev dehşeti! Yaşlı adam polisi bıçakladı - 1. Resim

EVİN DUVARINA TIRMANDILAR

Yaralı polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çöp evin duvarına tırmanıp kendisini eve kapatan yaşlı adamı ikna etmeye çalışan polisler başarısız olunca ikamet içine biber gazı sıktı.

Bursa'da çöp ev dehşeti! Yaşlı adam polisi bıçakladı - 2. Resim

Biber gazından etkilenen şüpheli dışarı çıktığında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Bursa'da çöp ev dehşeti! Yaşlı adam polisi bıçakladı - 3. Resim

Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Polat çiftinin 31 şirketine ait mal varlığının kamuya geçirilmesi talebiOtomobil takla attı! Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine oldu - YaşamKüçük bir çocuk hayatını değiştirdi! 35'inden sonra Wolverine olduCinnet getiren baba ailesini yok etti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı - YaşamCinnet getirdi, pompalı tüfekle dehşet saçtıŞehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı - YaşamŞehir merkezinde bir anda görüldü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdıŞişli'deki kötü kokunun sebebi kitli tutulan 85 kedi çıktı - YaşamKötü koku ele verdi! 85 kedi böyle bulunduİETT otobüsünde kavga! Yaka paça birbirlerine girdiler - YaşamİETT otobüsünde kavga! Yaka paça birbirlerine girdilerKastamonu'da orman yangınında 18'inci saat! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - YaşamOrman yangınında 18'inci saat
Sonraki Haber Yükleniyor...