Bursa'da çöp ev dehşeti! Yaşlı adam polisi bıçakladı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Temmuz 2024 14:08 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme:

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Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Bursa'da bir evde çöpleri temizlemek için giden polis kendisine direnen evin sahibi tarafından bıçaklandı. Yaşlı adamı ikna edemeyen polis ekipleri ikametin içine biber gazı sıkarak şüpheliyi gözaltına aldı.