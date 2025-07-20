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Haberler > Yaşam > Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı

Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı
Türkiye, Gelenek, Bursa, Kahramanmaraş, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Kozluören Mahallesi'nde 524 yıldır süren gelenekle yönetim 1 günlüğüne kadınlara bırakıldı. Camiden yapılan anonsla mahalle muhtarı mührü kadınlara devretti, jandarma erkeklerin mahalleye girişini engelledi.

Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - 1. Resim

Eğlenceli gelenek 524 yıldır  Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı 722 yıllık Kozluören Mahallesi'nde yaşatılıyor. 

Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - 2. Resim

Her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği kapsamında, yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi.

Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - 3. Resim

Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan erkekler, camiden yapılan anonsun ardından tüm sorumluluklarını eşlerine teslim etti.

Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - 4. Resim

Mahalle muhtarı mühürünü, kahvehaneci ise tepsisini eşine vererek işleri devretti.

Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - 5. Resim

ERKEKLER GÜREŞLERİ İZLEDİ, KADINLAR SALTANAT SÜRDÜ

Jandarma ekipleri ise girişleri kapatarak erkeklerin geçişini engelledi. Kadınların yönetimi devralmasının ardından, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle dışındaki alanda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izlemeye gitti.

Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - 6. Resim

Kadınlar ise bir günlüğüne adeta saltanat sürdü. Kimileri eşlerinden devraldıkları işleri yürütürken, kimileri meydanda kurulan etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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