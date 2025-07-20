Camiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı
Bursa'nın Kozluören Mahallesi'nde 524 yıldır süren gelenekle yönetim 1 günlüğüne kadınlara bırakıldı. Camiden yapılan anonsla mahalle muhtarı mührü kadınlara devretti, jandarma erkeklerin mahalleye girişini engelledi.
Eğlenceli gelenek 524 yıldır Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı 722 yıllık Kozluören Mahallesi'nde yaşatılıyor.
Her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği kapsamında, yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi.
Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan erkekler, camiden yapılan anonsun ardından tüm sorumluluklarını eşlerine teslim etti.
Mahalle muhtarı mühürünü, kahvehaneci ise tepsisini eşine vererek işleri devretti.
ERKEKLER GÜREŞLERİ İZLEDİ, KADINLAR SALTANAT SÜRDÜ
Jandarma ekipleri ise girişleri kapatarak erkeklerin geçişini engelledi. Kadınların yönetimi devralmasının ardından, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle dışındaki alanda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izlemeye gitti.
Kadınlar ise bir günlüğüne adeta saltanat sürdü. Kimileri eşlerinden devraldıkları işleri yürütürken, kimileri meydanda kurulan etkinliklerde doyasıya eğlendi.