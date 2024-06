Çocuk olmak varmış! Etnospor onlara güzel

Bu sene Yeşilköy Havaalanında 6’ncısı düzenlenen Etnospor Festivali bir İstanbul klasiği oldu. Atçılığa, atıcılığa, güreşe, biniciliğe meraklı olanlar için bulunmaz bir şölen sunuldu.

İRFAN ÖZFATURA / İSTANBUL - Her sene olduğu gibi bu sene de Etnospor’un ağır misafirleri minikler oldu. Onları önce okçu ablaları ve abileri karşılıyor. Ellerine bir Osmanlı yayı verip nasıl tutacaklarını, nasıl gereceklerini, nasıl nişan alacaklarını anlatıyorlar. İlk atışlar biraz acemice olsa da ikincide, üçüncüde yapıştırıyorlar putaya (hedef tahtasına).

Yine üçerli beşerli takımlar hâlinde savaş oyunu oynayabiliyor, uçlarına sünger geçirilmiş oklarla çığlık çığlığa birbirlerini avlamaya çalışıyorlar.

“Ama ben hiç ebru yapmadım”, ebrucu ablalar “Gel güzelim” diyor fırçaları bandırıyor, çocuk tekneye kafasına göre lekeler bırakıyor ve elinin emeği ile yaptığı ebruyu bağrına basıp gidiyor.

Eski Türk kıyafetleri de çok ilgi çekiyor, Ertuğrul börkü ve keçe takkeler delikanlıya yakışıyor. Kazak asıllı Mustafa İyimolla keçe doğal bir malzemedir diyor, kışın sıcak yaz günlerinde ise serin tutar. Sıhhatlidir, terletmez, saçına düşkün olanlar denesin memnun kalacaklar.

Festivalin güzel yanı sanata ve sanatkârlara açık olması. Meraklılar ustanın dizi dibine çöküp, hat tezhip minyatür üzerine kısa bir ders alabiliyor. Öğrenmek istediklerini sorabiliyor.

Tespihçiler gerçekten kendilerini aşmışlar hem malzeme seçimi hem de işçilik doruklarda. Lokman Usta’nın yaptığı tespihin imamesi sekiz ayını almış fildişine ince ince İstanbul’un fethini yontmuş ki ancak pertavsız ile bakabiliyorsunuz detaylara.

Rasim Usta, Damascus çeliğini nasıl yaptıklarını anlatıyor o kadar güzeller ki meraksız insanı bile bıçak sahibi yapar.

Mehmed Türaydın da bir bıçak sanatkârı, standına gelenlere ağız yapıları, çelik vasfı ve kalınlığı hakkında bilgiler veriyor. Bağcı bıçağından Japon kirdaşisine kadar çeşitli parçalar var; “Önce ne için kullanacağınıza karar verin” diyor, maksadı öne alıyor. Bıçak saplarına bilhassa özen gösteriyor dünyanın her yerinden hususi ağaçlar getirtiyor.

Filistin çadırlarından biri bombardıman yaşayan evi canlandırıyor ve sizden sadece bir dakika içeride durmanız isteniyor. O bir dakika emniyette olduğunu bilmenize rağmen çok uzun geliyor, çoluk çocuğu ile sabahlara kadar gerçek mermilerin altında kalanlar neler çekiyor acaba?

Filistinli kardeşlerimiz bu zor durumlarına rağmen çadırlarına gelenleri ağırlıyor, kek çörek ikramında bulunuyor.

Burak Bingöl kardeşimiz genç bir atlı okçu, bu sporu iki canlı birlikte yapıyoruz diyor. Putalar cenk meydanındaki düşmanları, kabak parkurunda ise kale surlarındaki hasımları temsil ediyor. Eskişehir’den gelmiş yaşı genç ama sekiz yıldır atlı okçuluk yapıyor, atıyla çok iyi anlaşıyor. Dileriz millî müsabakalardan yeni yeni kupalar taşır vatanımıza.

Savaş Özcan bir at ve ok hayranı yılların hocası gençleri de yetiştiriyor. At başka bir şey diyor, inanın insana iyi geliyor.

Vakti olan kaçırmasın cirit takımları ve Karadağ atları da doyulmaz gösteriler sunuyor.

CÖMERTİN İKRAMI ŞİFA

Etnospor Festivali bol kepçe lokantası gibi. Misafirlere sabah çorba, öğleye doğru bizzat Özbek ustaların pişirdiği etli Buhara pilavı ikram ediliyor. Susayana su, yorulana çay, kahve, limonata.

Kahvenizi Yemenlinin elinden mi, Habeşlinin elinden mi, Filistinlinin elinden mi, yoksa Endonezyalı kardeşlerimizden mi alırsınız keyfinize kalmış.

Çocuklara pamuk helva dağıtılıyor, neşelerine neşe katıyor.

Ortalık dikkati çekecek kadar temiz; Bahçelievler, Bağcılar ve Esenler Belediyesi sürekli temizlik yapıyor.