Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ihale usulü ile 58 tayın satışından 25 milyon 225 bin lira gelir elde etti.

Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 69 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede "Zergüzüm Tay" adlı erkek tay, e-satış yöntemiyle 1 milyon 370 bin liraya alıcı buldu. Bu tayı 1 milyon 320 bin lira bedelle "Güneşçeker" adlı dişi tay ve 1 milyon 190 bin ile "Kestel Yiğidi" adlı erkek tay takip etti.

11 tay alıcı bulamazken satışı yapılan 58 taydan 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi.

İşte ihaleden görüntüler:

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar - 1. Resim

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar - 2. Resim

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar - 3. Resim

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar - 4. Resim

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar - 5. Resim

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hafta sonu sıcaklık şoku! Termometreler mevsim normallerini aşacak - YaşamTermometreler mevsim normallerini aşacak!Kuraklık 'Ayşegilin Pınarı'nı gün yüzüne çıkardı: Çankırılıları duygulandıran olay - Yaşam'Ayşegilin Pınarı'nı gün yüzüne çıktıBitlis'te korkunç olay! Kucağında bebeğiyle yürürken ayı saldırdı - YaşamKucağında bebeğiyle yürürken ayı saldırdıErzurum'da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldı - YaşamKentte büyük panik! Onlarca ev boşaltıldıBu hasatta işçi çalışmıyor! Makasını getiren tarlaya giriyor, 100 kilosundan 2 litre yağ çıkıyor - Yaşam100 kilosundan 2 litre yağ çıkıyorDamakları çatlatan Adana kebabı ile ilgili kritik uyarı! "Eğer kıyma dağılmıyorsa..." - YaşamAdana kebabı ile ilgili kritik uyarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...