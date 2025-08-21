Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar

Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 69 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede "Zergüzüm Tay" adlı erkek tay, e-satış yöntemiyle 1 milyon 370 bin liraya alıcı buldu. Bu tayı 1 milyon 320 bin lira bedelle "Güneşçeker" adlı dişi tay ve 1 milyon 190 bin ile "Kestel Yiğidi" adlı erkek tay takip etti.

11 tay alıcı bulamazken satışı yapılan 58 taydan 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi.

İşte ihaleden görüntüler: