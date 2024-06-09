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Sikke, heykel, biblo! 'Büyük tarihi eser kaçakçılarına' büyük darbe

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yüzlerce sikke, heykel, biblo gibi tarihi eser niteliğindeki eşyalar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, adli makamlardan alınan arama kararı çerçevesinde A.K. ve E.K. isimli iki şüphelinin iş yeri, ikametgâh ve araçlarında arama yapıldı.

Sikke, heykel, biblo! 'Büyük tarihi eser kaçakçılarına' büyük darbe - 1. Resim

SİKKE, HEYKEL, BİBLO VE DAHA NELER NELER

Arama sonucunda bin 271 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 6 adet gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet gümüş renkli heykel, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen kolye ucu, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen insan başlı aslan biblosu, 2 parça halinde değerli maden olabileceği değerlendirilen taş parçaları, 1 adet altın olduğu değerlendirilen taşlı yüzük, 12 adet 9X19 mm çapında tabanca fişeği, Yılan kamera ve aparatları olduğu değerlendirilen cihaz, Görüntü aktarma ekranı, 5 adet define arama dedektörü ve aparatları, 3 adet el dedektörü ve aparatları, 2 adet hassas terazi, 2 adet harici hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

Sikke, heykel, biblo! 'Büyük tarihi eser kaçakçılarına' büyük darbe - 2. Resim

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, A.K. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. E.K. isimli şüpheli ise adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sikke, heykel, biblo! 'Büyük tarihi eser kaçakçılarına' büyük darbe - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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