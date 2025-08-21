Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicilerin favorisi olmaya devam ediyor. 28. bölümüyle sezon finali yapan dizi yaz tatiline girdi. Dizinin hayranları ise Uzak Şehir 2. sezonun ne zaman başlayacağını ve yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

UZAK ŞEHİR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezon sonrası yaz tatiline girmişti. İzleyiciler, 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekliyor. Senaryo çalışmalarına yaz boyunca devam eden ekip, çekimlere Ağustos ayında yeniden başladı. Dizinin 2. sezonunun ise 8 veya 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in yeni sezon fragmanı 21 Ağustos 2025 Perşembe itibariyle henüz yayınlanmadı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dizinin 2. sezonu ve fragmanıyla ilgili güncel bilgilere, Kanal D’nin resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.