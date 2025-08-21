Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü senaryosu, etkileyici oyunculuk performansları ve duygusal sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve reytinglerin üst sıralarında yerini koruyan Uzak Şehir dizisinde 2. sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir 2. sezon ne zaman başlayacak, dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Seyirciler tarafından araştırılıyor.

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicilerin favorisi olmaya devam ediyor. 28. bölümüyle sezon finali yapan dizi yaz tatiline girdi. Dizinin hayranları ise Uzak Şehir 2. sezonun ne zaman başlayacağını ve yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında - 1. Resim

UZAK ŞEHİR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezon sonrası yaz tatiline girmişti. İzleyiciler, 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekliyor. Senaryo çalışmalarına yaz boyunca devam eden ekip, çekimlere Ağustos ayında yeniden başladı. Dizinin 2. sezonunun ise 8 veya 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanması bekleniyor. 

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında - 2. Resim

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in yeni sezon fragmanı 21 Ağustos 2025 Perşembe itibariyle henüz yayınlanmadı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dizinin 2. sezonu ve fragmanıyla ilgili güncel bilgilere, Kanal D’nin resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'den yarım milyar dolarlık savaş hamlesi! 2 uçak daha alıyor, parasını ABD'ye ödetecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? - HaberlerHalef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?HT Spor şifreli mi, ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor frekans bilgileri - HaberlerHT Spor şifreli mi, ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor frekans bilgileriSamsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar? - HaberlerSamsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar?Shakhtar Donetsk - Servette maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerShakhtar Donetsk - Servette maçı hangi kanalda, saat kaçta?İZSU planlı kesinti listesi! İzmir su kesintisi ne zaman, Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek? - HaberlerİZSU planlı kesinti listesi! İzmir su kesintisi ne zaman, Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek?Elazığ su kesintisi sorgulama listesi! Elazığ'da bugün sular ne zaman gelecek? - HaberlerElazığ su kesintisi sorgulama listesi! Elazığ'da bugün sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...