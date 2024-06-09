YKS maratonunda 2. gün heyecanı! Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumun olan AYT ve YDT bugün yapılıyor. 180 dakika süren AYT, saat 13.15'te sona ererken YDT ise 13.45'te başladı. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi.

6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev aldı.

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katıldı. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yaptı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre veriliyor.

Öte yandan, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın milli futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleniyor.

AYT SINAVI KAÇ SORU?

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YDT OTURUMU DETAYLARI

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak.

Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.