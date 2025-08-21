Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin kaçırılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Nametullah S., Cebrail K., Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.’nın alacak verecek meselesi yüzünden darp edilerek öldürüldü ve villanın bahçesine gömüldü.
DARBEDEREK ÖLDÜRÜP VİLLANIN BAHÇESİNE GÖMDÜLER
Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, dün bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu.
Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmış, olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K.'ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.' tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenilmişti.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Nametullah S.'nin amcası Cebrail K.'ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirilmişti. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K.'nın özel izinle savcıya verdiği ifadesinde kendi villasının olduğu alanın içerisine Afganistanlı Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte gömdüğünü itiraf etmişti.
NAMETULLAH S.'NİN KAÇIRILMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Afganistanlı Nametullah S’nin kaçırılma anına ilişkin görüntü oraya çıktı. Görüntüde, 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görülüyor.
Nametullah S araca binmemekte direnince darp ediliyor. Nametullah S. direnmeye devam edip yere yatıyor. 2 kişi de kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görülüyor.