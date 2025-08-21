Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Kaçırma, Öldürme, Darp, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin kaçırılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Nametullah S., Cebrail K., Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.’nın alacak verecek meselesi yüzünden darp edilerek öldürüldü ve villanın bahçesine gömüldü.

Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin kaçırılma anı ortaya çıktı.

Görüntüde, Nametullah S'nin araca binmekte direndiği ve darp edildiği görülüyor.

Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

DARBEDEREK ÖLDÜRÜP VİLLANIN BAHÇESİNE GÖMDÜLER

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, dün bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu.

Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmış, olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K.'ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.' tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenilmişti.

Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER 

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Nametullah S.'nin amcası Cebrail K.'ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirilmişti. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K.'nın özel izinle savcıya verdiği ifadesinde kendi villasının olduğu alanın içerisine Afganistanlı Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte gömdüğünü itiraf etmişti.

Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - 4. Resim

NAMETULLAH S.'NİN KAÇIRILMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI 

Afganistanlı Nametullah S’nin kaçırılma anına ilişkin görüntü oraya çıktı. Görüntüde, 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görülüyor.

Öldürüp villanın bahçesine gömmüşlerdi! Nametullah S.'nin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - 5. Resim

Nametullah S araca binmemekte direnince darp ediliyor. Nametullah S. direnmeye devam edip yere yatıyor. 2 kişi de kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik sermaye artırımı! Bankalar Birliği için kullanılacak...İçme suyu borusu patladı, vatandaş isyan etti! "Tüyü bitmemiş yetimin hakkı geçiyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mardin'de acı olay: İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu! - 3. Sayfaİki kız kardeş evlerinde ölü bulundu!İZSU'dan İzmirlileri çileden çıkartacak su kesintisi kararı! Artık 5 değil 3 günde bir kesilecek, tarih verildi - 3. SayfaÇileden çıkartacak su kesintisi kararı!Konya'da, sanayideki tamirat krize dönüştü! Ortalık savaş alanına döndü, ustanın parmağı koptu - 3. SayfaOrtalık bir anda karıştı, ustanın parmağı koptu!İsrail'den yarım milyar dolarlık savaş hamlesi! 2 uçak daha alıyor, parasını ABD'ye ödetecek - 3. Sayfa2 uçak daha alıyor, parasını ABD'ye ödetecekKarabük'te esrarengiz olay: Lunapark işletmecisi ölü bulundu - 3. SayfaKarabük'te esrarengiz olay: Lunapark işletmecisi ölü bulunduMuğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele - 3. SayfaMuğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını!
Sonraki Haber Yükleniyor...