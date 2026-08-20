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Yaşam

'Çocuklar Güvende' ekipleri 81 ilde seferber oldu: 55 binden fazla çocuk sokaklardan kurtarıldı

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'Çocuklar Güvende' ekipleri 81 ilde seferber oldu: 55 binden fazla çocuk sokaklardan kurtarıldı

81 ilde sahaya inen sosyal çalışma görevlilerince hassas şartlardaki çocuklar için kesintisiz koruma kalkanı oluşturuldu.

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HABER MERKEZİ/ ANKARA- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, Türkiye genelinde çocukları korumak amacıyla sokaklarda, okullarda ve kırsal bölgelerde risk tespiti, müdahale ve izleme çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlığın 2026 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, çocukları risklere karşı korumak ve zamanında müdahale edebilmek için 81 ilin tamamında en az iki sosyal çalışma görevlisinden oluşan ‘Çocuklar Güvende Ekipleri’ kuruldu.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında çocukların ve ailelerin ihtiyaçları belirleniyor; bu doğrultuda koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınarak çocukların aile ve okul ortamındaki takibi yapılıyor.

İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülen saha çalışmalarının detayları ise raporda şu rakamlarla paylaşıldı:

2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik Çocuklar Güvende Ekipleri tarafından toplam 55 bin 711 çocuğa müdahale edilmiştir. Okullara yapılan ziyaretler sonucunda risk altında bulunduğu değerlendirilen 68 bin 854 çocuğa ulaşılmıştır. 2026 yılı haziran ayı sonu itibarıyla koruyucu ve destekleyici tedbir kapsamında toplam 62 bin 543 çocuk ve ailesine sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirilmiştir. Çocuklar Güvende Ekipleri 222.069 çocuğun tekrar risk altına girmesini önlemek amacıyla düzenli hane ziyaretleriyle izlemektedir.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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