Dans ederek bahçesine girdiler, 'elleme' diyerek seyrettiler
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evin bahçesinde 2 yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaz aylarının gelişiyle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı.
Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde çiftleşme ritüeli gerçekleştiren 2 yılan görüldü.
Yılanların dansı ve vatandaşın tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülere yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yılanları seyrederken verdikleri tepkiler dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi