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Dans ederek bahçesine girdiler, 'elleme' diyerek seyrettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evin bahçesinde 2 yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaz aylarının gelişiyle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı.

Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde çiftleşme ritüeli gerçekleştiren 2 yılan görüldü.

Yılanların dansı ve vatandaşın tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülere yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Dans ederek bahçesine girdiler, 'elleme' diyerek seyrettiler - 1. Resim

Yılanları seyrederken verdikleri tepkiler dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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