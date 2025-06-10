Fabrikada panik anları! Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Haziran 2025 09:14 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 09:26 - Güncelleme:

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikaya giren yılan panik yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından özel aparat yardımıyla yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte yılanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Hatay Payas'ta bir fabrikaya giren yılan çalışanlarca fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, özel aparat yardımıyla yılanı yakalayıp, kontrollü şekilde doğaya bıraktı. İlgili Haber Gittiği piknik kabusu oldu: Yılan, en savunmasız anında soktu!

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş