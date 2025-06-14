Denizde şoke eden anlar! Herkes aynı şeyi sordu: Bu ne?

Alanya'da denizde hareketsiz ineği görenler önce şaşırdı ardından ekiplere haber verildi. Denize sürüklenen inek kepçe ile alındı.

Antalya’nın Alanya ilçesine bir vatandaş tekne ile denizde gezinti yaptığı sırada, sahilden çok uzak olmayan bir noktada hareketsiz şekilde duran büyükbaş hayvanı fark etti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Gördüğü manzara karşısında kısa süreli hayrete düşen vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Denizde sürüklenen ineğin kıyıya çıkarılması için belediyeye ait kepçe kullanıldı. Ekiplerin çalışması sonucu ölü hayvan denizden çıkarılarak götürüldü.