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Denizde şoke eden anlar! Herkes aynı şeyi sordu: Bu ne?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizde şoke eden anlar! Herkes aynı şeyi sordu: Bu ne?
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alanya'da denizde hareketsiz ineği görenler önce şaşırdı ardından ekiplere haber verildi. Denize sürüklenen inek kepçe ile alındı.

 Antalya’nın Alanya ilçesine bir vatandaş tekne ile denizde gezinti yaptığı sırada, sahilden çok uzak olmayan bir noktada hareketsiz şekilde duran büyükbaş hayvanı fark etti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Gördüğü manzara karşısında kısa süreli hayrete düşen vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

Denizde şoke eden anlar! Herkes aynı şeyi sordu: Bu ne? - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Denizde şoke eden anlar! Herkes aynı şeyi sordu: Bu ne? - 2. Resim

Denizde sürüklenen ineğin kıyıya çıkarılması için belediyeye ait kepçe kullanıldı. Ekiplerin çalışması sonucu ölü hayvan denizden çıkarılarak götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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