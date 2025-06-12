Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Antalya'dan dünyaya... Hem yenilebiliyor hem tabakları süslüyor! 40 çeşidi var

Antalya'dan dünyaya... Hem yenilebiliyor hem tabakları süslüyor! 40 çeşidi var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya&#039;dan dünyaya... Hem yenilebiliyor hem tabakları süslüyor! 40 çeşidi var
Antalya, Restoran, Otel, Türk Mutfağı, Lezzet, Süs, Tarım, AR-GE, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da yetiştirilen 40 farklı yenilebilir çiçek, hem lüks restoranların hem de 5 yıldızlı otellerin menülerine renk ve aroma katıyor. Tatlılardan et yemeklerine kadar birçok tabakta kullanılan bu özel çiçekler, Türk mutfağına yeni bir soluk getiriyor.

Antalya, örtü altı tarımda sağladığı başarıyı artık sadece sebze ve meyvede değil, yenilebilir çiçek üretiminde de gösteriyor. Lüks restoranlar ve 5 yıldızlı otellerin vazgeçilmezi haline gelen bu çiçekler, hem göze hem damağa hitap ediyor.

Latin, viola, menekşe, erik, “elektrik”, karanfil, deniz yıldızı ve daha birçok türden oluşan 40 farklı yenilebilir çiçek, Antalya’daki seralarda özenle yetiştiriliyor. Şeflerin tatlılardan salatalara kadar geniş bir yelpazede kullandığı bu özel çiçekler, sadece süs değil, aynı zamanda aromasıyla da yemeklere lezzet katıyor.

Antalya'dan dünyaya... Hem yenilebiliyor hem tabakları süslüyor! 40 çeşidi var - 1. Resim

12 AY BOYUNCA ÜRETİM YAPILABİLİYOR

5. kuşak üretici ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, 2011 yılında yalnızca birkaç türle başladıkları üretimi bugün 40 çeşide çıkardıklarını belirtti. Erüst, “Şeflerimiz tabak süslemelerinde, lezzet artırmada bu çiçeklerimizi kullanıyor. Örneğin erik çiçeği mayhoş bir aroma katıyor, menekşe ise tabaklara renk” ifadelerini kullandı.

Antalya’nın iklim avantajıyla 12 ay boyunca üretim yapılabildiğini vurgulayan Erüst, çiçeklerin raf ömrünü uzatmak için AR-GE çalışmaları yürüttüklerini de aktardı. Normalde 6 gün raf ömrü olan menekşe çiçeği, kurutularak 30 gün saklanabiliyor. Özellikle düğün pastalarında bu kurutulmuş çiçeklere sıkça yer veriliyor.

"AYNI ZAMANDA LEZZET UNSURU"

Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, son yıllarda yenilebilir çiçek ve mikro filizlerin Türk mutfağına estetik ve tat açısından büyük katkı sağladığını söyledi. Gökmenoğlu, “Etin yanında çiçek gören misafirler önce şaşırıyor ama tattıktan sonra çok beğeniyorlar. Bu çiçekler yalnızca süs değil, aynı zamanda lezzet unsuru” dedi.

Bazı Anadolu yemeklerini çiçeklerle süsleyerek sunduklarını belirten Gökmenoğlu, Türk mutfağında çiçek kullanımının giderek yaygınlaştığını ve misafirler tarafından büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Turistik Karaelmas Ekspresi nereye gidiyor? Karadeniz’e ilk sefer gerçekleşiyor!Kavga esnasında kalp krizi geçirip öldü! 2 çocuk gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Geylani ailesinin acı günü! Seyyid Gazi Geylani vefat etti - YaşamGeylani ailesinin acı günü! Seyyid Gazi Geylani vefat ettiEn küçük ağaç hasat edildi! Bonsai müzesinin meyveleri törenle toplandı - YaşamEn küçük ağaç törenle hasat edildiKendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin! - YaşamKendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız bu eksikliğe dikkat edin!Merakla bekleniyordu, Bakan Uraloğlu duyurdu! Karaelmas Ekspresi seferlerine başlıyor - YaşamMerakla bekleniyordu, Bakan Uraloğlu duyurduKanser tedavisinde bir ilk! Sağlığına kavuştu, taburcu oldu - YaşamKanser tedavisinde bir ilk! Sağlığına kavuştu, taburcu olduOsmanlı burada yaşamaya devam ediyor! Fabrika-i Hümayun 182 yıldır durmadan üretiyor - YaşamOsmanlı burada yaşamaya devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...