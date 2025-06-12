Antalya'dan dünyaya... Hem yenilebiliyor hem tabakları süslüyor! 40 çeşidi var

Antalya'da yetiştirilen 40 farklı yenilebilir çiçek, hem lüks restoranların hem de 5 yıldızlı otellerin menülerine renk ve aroma katıyor. Tatlılardan et yemeklerine kadar birçok tabakta kullanılan bu özel çiçekler, Türk mutfağına yeni bir soluk getiriyor.

Antalya, örtü altı tarımda sağladığı başarıyı artık sadece sebze ve meyvede değil, yenilebilir çiçek üretiminde de gösteriyor. Lüks restoranlar ve 5 yıldızlı otellerin vazgeçilmezi haline gelen bu çiçekler, hem göze hem damağa hitap ediyor.

Latin, viola, menekşe, erik, “elektrik”, karanfil, deniz yıldızı ve daha birçok türden oluşan 40 farklı yenilebilir çiçek, Antalya’daki seralarda özenle yetiştiriliyor. Şeflerin tatlılardan salatalara kadar geniş bir yelpazede kullandığı bu özel çiçekler, sadece süs değil, aynı zamanda aromasıyla da yemeklere lezzet katıyor.

12 AY BOYUNCA ÜRETİM YAPILABİLİYOR

5. kuşak üretici ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, 2011 yılında yalnızca birkaç türle başladıkları üretimi bugün 40 çeşide çıkardıklarını belirtti. Erüst, “Şeflerimiz tabak süslemelerinde, lezzet artırmada bu çiçeklerimizi kullanıyor. Örneğin erik çiçeği mayhoş bir aroma katıyor, menekşe ise tabaklara renk” ifadelerini kullandı.

Antalya’nın iklim avantajıyla 12 ay boyunca üretim yapılabildiğini vurgulayan Erüst, çiçeklerin raf ömrünü uzatmak için AR-GE çalışmaları yürüttüklerini de aktardı. Normalde 6 gün raf ömrü olan menekşe çiçeği, kurutularak 30 gün saklanabiliyor. Özellikle düğün pastalarında bu kurutulmuş çiçeklere sıkça yer veriliyor.

"AYNI ZAMANDA LEZZET UNSURU"

Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, son yıllarda yenilebilir çiçek ve mikro filizlerin Türk mutfağına estetik ve tat açısından büyük katkı sağladığını söyledi. Gökmenoğlu, “Etin yanında çiçek gören misafirler önce şaşırıyor ama tattıktan sonra çok beğeniyorlar. Bu çiçekler yalnızca süs değil, aynı zamanda lezzet unsuru” dedi.

Bazı Anadolu yemeklerini çiçeklerle süsleyerek sunduklarını belirten Gökmenoğlu, Türk mutfağında çiçek kullanımının giderek yaygınlaştığını ve misafirler tarafından büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.