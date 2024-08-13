Denizin bile yaktığı Antalya'da termometreler çıldırdı

Antalya'da ağustos ayının en sıcak günü yaşandı. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık 44 derece oldu. Deniz suyu sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugünden itibaren hava sıcaklığı ülke genelinde artış gösterecek.

Antalya'da ise hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 45 civarında seyretti.

DENİZ DE KURTULUŞ OLMADI

Yüksek nem oranı dolayısıyla hissedilen hava sıcaklığın ise 44 derece oldu. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise deniz suyu sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü. Sıcak havadan bunalan yabancı turistler ve vatandaşların bazıları ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Ahmet Gökgöz, “Tatil amaçlı Antalya'ya geldim. Antalya'da hissedilen sıcaklık 45-50 derece vardır, ama hava yine de çok güzel. Deniz güzel, Konyaaltı'ndaki deniz suyu hiçbir yerde yok diyebilirim” dedi.

"40 DERECENİN ALTINDA DEĞİLİZ"

Önceki günlere göre hava sıcaklığının yüksek olduğunu ve Antalyalı olmasına rağmen sıcak havaya alışmakta zorlandıklarını belirten Barış Sarı'da, “Antalya önceki günlere göre biraz daha sıcak o yüzden kendimizi denize attık. Şu an da hava sıcaklığı 40 derecenin altında değildir diye hissediyorum.

Konyaaltı Sahili'ne sürekli gelmeye çalışıyoruz, sıcaklardan çok fazla bunalıyoruz ve devamlı denizde buluyoruz kendimizi. Antalya'nın sıcak havasını deniz ile serinletiyorum.

Senelerdir buradayız, burada doğduk büyüdük fakat bu sıcaklara bir türlü alışamadık. Temmuz ve Ağustos ayları özellikle yakıcı geçiyor, o yüzden gelebildiğimiz kadar denize gelmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.