Dilencinin “Belim ağrıyor” oyunu kısa sürdü! Zabıta gelince her şey değişti
Elazığ’da cuma namazı çıkışında dilencilere yönelik denetim sırasında ilginç anlar yaşandı. Belinin ağrıdığını söyleyerek zabıta ekiplerine direnç gösteren bir kişi, karakola götürüleceğini anlayınca bir anda hızlanarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen kişiler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü. Şahıslar hakkında işlem uygulandı.
“BELİM AĞRIYOR, GELEMİYORUM”
Denetimler sırasında yaşanan bir olay ise dikkat çekti. Zabıta ekiplerini gören bir kişi, belinin ağrıdığını öne sürerek ekiplere, "Benim belim ağrıyor, ben gelmeyeceğim, gelmiyorum" diyerek karşı çıktı.
AĞRIYI UNUTUP KAÇTI
Ancak karakola götürüleceğini anlayan şahıs, kısa süre sonra adeta belinin ağrısını unutup bir anda hızlanarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.