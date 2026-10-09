Elazığ’da cuma namazı çıkışında dilencilere yönelik denetim sırasında ilginç anlar yaşandı. Belinin ağrıdığını söyleyerek zabıta ekiplerine direnç gösteren bir kişi, karakola götürüleceğini anlayınca bir anda hızlanarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Dilencinin “Belim ağrıyor” oyunu kısa sürdü! Zabıta gelince her şey değişti

Gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen kişiler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü. Şahıslar hakkında işlem uygulandı.

Dilencinin “Belim ağrıyor” oyunu kısa sürdü! Zabıta gelince her şey değişti

“BELİM AĞRIYOR, GELEMİYORUM”

Denetimler sırasında yaşanan bir olay ise dikkat çekti. Zabıta ekiplerini gören bir kişi, belinin ağrıdığını öne sürerek ekiplere, "Benim belim ağrıyor, ben gelmeyeceğim, gelmiyorum" diyerek karşı çıktı.

Dilencinin “Belim ağrıyor” oyunu kısa sürdü! Zabıta gelince her şey değişti

AĞRIYI UNUTUP KAÇTI

Ancak karakola götürüleceğini anlayan şahıs, kısa süre sonra adeta belinin ağrısını unutup bir anda hızlanarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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