Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturması! 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2025 21:38 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 21:53 - Güncelleme:

Diyarbakır’da anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İlgili Haber Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. İlgili Haber Diyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay! Anne ve 3 evladı gece yarısı defnedildi...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru