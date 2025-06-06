Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturması! 4 kişi gözaltına alındı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır’da anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru