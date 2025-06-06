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Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturması! 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;daki yangın faciası soruşturması! 4 kişi gözaltına alındı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturması! 4 kişi gözaltına alındı - 1. Resim

ANNE VE  3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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