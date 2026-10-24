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Yaşam

Doktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”

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Doktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”
Başlık ResmiDoktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”

Almanya’da 35 yıl çalıştıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle doktorunun tavsiyesini dinleyen 71 yaşındaki Hasan Sidal, memleketi Yozgat’a dönerek üreticiliğe başladı. Ceviz yetiştiriciliğinden badem ve hünnap üretimine yönelen Sidal, 20 dönümlük arazisinde yaklaşık bin 200 ağaca gözü gibi bakıyor.

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Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hasan Sidal, 35 yıl çalıştığı Almanya’dan sağlık sorunlarını yaşadı. 2008 yılında aort anevrizması nedeniyle ameliyat oldu. Doktorunun bahçe işleriyle uğraşması yönündeki tavsiyesi üzerine Sidal, memleketine dönerek meyve yetiştiriciliğine başladı. İlk olarak ceviz yetiştiriciliğini deneyen Sidal, fidanlarla ilgili yaşadığı sorunların ardından badem ve hünnap üretimine yöneldi. Sidal, iki ayrı parselde toplam 20 dönüm arazide yaklaşık bin 200 ağaç yetiştirdi.

Doktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”
Başlık ResmiDoktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”

DOKTORUNUN TAVSİYESİYLE ÜRETİCİ OLDU

Almanya'da 2008 yılında aort anevrizmasından ameliyat olduğunu kaydeden Hasan Sidal, "Ameliyat olunca haliyle sağlık durumum psikolojik olarak bozuldu. Doktorun bana ‘bahçe işleriyle uğraş’ dedi. Ben de Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım. Memleketime kesin döndüm. Burada ne yaparım diye düşündüm" dedi.

İlk olarak ceviz yetiştiriciliğine başlayan Sidal, aldığı fidanların bir kısmının kuruması ve bazı fidanlarda üretim açısından sorunlarla karşılaşması üzerine badem yetiştiriciliğine yöneldi ve ilk ürünlerini almaya başladığını belirtti.

Doktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”
Başlık ResmiDoktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”

“CEVİZDEN VAZGEÇTİM BADEME YÖNELDİM”

Sidal, "Ceviz bahçesi de çok su istiyor, bakım istiyor, profesyonellik istiyor, doğru fidan almak istiyor. Doğru fidan vermiyorlar. Cevizden vazgeçtim, bademe yöneldim. Badem de şu anda ilk yıl olarak verimini alıyoruz elhamdülillah. Yani bir sıkıntım yok" diye konuştu.

Doktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”
Başlık ResmiDoktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”

20 DÖNÜMLÜK ARAZİDE BİN 200 AĞAÇ YETİŞTİRİYOR

Badem yetiştiriciliğinin ardından bölgede farklı meyvelerin yetiştirilmesine yönelik araştırma yapan Sidal, hünnap üretimine yöneldi. İki ayrı parselde toplam 20 dönüm arazisi bulunduğunu belirten Sidal, bahçesinde yaklaşık bin 200 ağaç olduğunu söyledi.

Sidal, "Bademden daha başka bir şey yetişir mi burada, olur mu diye araştırma yaptım. Hünnabı buldum. Hünnap çok güzel. 5. ayda yeşil yaprağını açıyor. 6. ayın ilk haftasında çiçeğini açıyor. Soğuktan etkilenmiyor. Tek riski, dolu vurursa başka da bir risk yok. Şu anda 20 dönüm arazim var, 2 parça. Bunlarda bin 200 tane ağacım var" ifadelerini kullandı.

Doktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”
Başlık ResmiDoktorunun sözü dönüm noktası oldu! “Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım”

"VATANIMI SEVDİĞİM İÇİN GELDİM"

Sidal, "Ben yurt dışında 35 yıl çalıştım. Vatanımı sevdiğim için geldim. Yatırımımı yaptım. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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