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Haberler > Yaşam > Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olay

Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olay
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de meydana gelen ilginç olay vatandaşları gülümsetti. Elektrik direklerine ve banklara asılan "Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılı broşürler dikkat çekti.

İsmet İnönü Bulvarındaki elektrik direklerinde ve banklara asılan komik broşürler vatandaşları gülümsetti.

Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olay - 1. Resim

"Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılı broşürde ehliyet sınavından geçen kişinin olduğu tahmin edilen bir fotoğraf da yer aldı.

Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olay - 2. Resim

Komik broşür görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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