Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olay

Eskişehir'de meydana gelen ilginç olay vatandaşları gülümsetti. Elektrik direklerine ve banklara asılan "Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılı broşürler dikkat çekti.

İsmet İnönü Bulvarındaki elektrik direklerinde ve banklara asılan komik broşürler vatandaşları gülümsetti.

"Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılı broşürde ehliyet sınavından geçen kişinin olduğu tahmin edilen bir fotoğraf da yer aldı.

Komik broşür görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.