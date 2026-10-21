Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler’den dünyayı bekleyen El Nino tehlikesine karşı peş peşe uyarılar geldi. 2026’nın sonlarına doğru zirveye ulaşması beklenen doğa olayının şiddetli kuraklık, sel ve aşırı sıcaklıklara yol açabileceği, 50 milyon insanı daha ciddi açlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceği bildirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), tüm dünyayı etkisi altına alması beklenen El Nino hava olayına karşı zamanın daraldığını belirterek küresel çapta acil eylem çağrısında bulundu.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, El Nino hava olayına karşı erken ve ciddiyetle harekete geçilmesi konusunda basın toplantısı düzenledi.

WMO'nun, bugün mevcut El Nino hava olayının şiddet açısından daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşabileceğine işaret eden yeni bir mevsimsel iklim öngörüsü yayımladığını belirten Saulo, şunları söyledi:

BU YILIN SONUNU İŞARET ETTİLER

"El Nino, 2026'nın sonuna doğru zirve yapacak ancak etkileri bundan çok daha uzun süre hissedilmeye devam edecek. En güncel küresel mevsimsel iklim güncellememiz, El Nino'nun merkez üssü olan tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının, Kasım 2026 ile Ocak 2027 arasında ortalamanın 3,8 santigrat derece üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu durum, dünya genelindeki hava olayları üzerinde çok geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır"

Dünya böylesini daha önce görmedi: El Nino'nun zirve yapacağı tarihi açıkladılar! "Adeta yıkım makinesi"

BİR YANDA KURAKLIK DİĞER YANDA SEL

Saulo, çok güçlü bir El Nino'nun, pek çok bölgede normal sıcaklık ve yağış düzenlerini altüst edeceğine işaret ederek, bu durumun bazı bölgelerde şiddetli kuraklığa, diğerlerinde ise aşırı yağışlara ve sellere yol açabileceğini, dünyanın büyük bir bölümünde de sıcaklıkların artmasına neden olacağını dile getirdi.

Dünya böylesini daha önce görmedi: El Ninonun zirve yapacağı tarihi açıkladılar! Adeta yıkım makinesi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Halihazırda aşırı hava olaylarına tanık olunduğunu vurgulayan Saulo, El Nino'nun şiddetlenmesi halinde bu olayların çoğalmasını ve birbiri ardına yaşanmasını beklediklerini belirtti.

"FIRSAT PENCERESİ HALA AÇIK"

Saulo, şöyle devam etti:

"Güçlü bir El Nino, kaçınılmaz olarak insani bir felakete yol açmak zorunda değil. Hayat kurtarmak ve geçim kaynaklarını korumak için elimizde bilimsel veriler, tahminler ve erken uyarı sistemleri mevcut. Şu an ihtiyaç duyduğumuz şey, özellikle en savunmasız toplulukları korumaya yönelik kararlı adımlardır. Hazırlık yapmak için hala bir fırsat penceresi açık. Aşırı hava koşullarının insani acil durumlara veya can kayıplarına dönüşmesi gerekmiyor. Ne var ki bu fırsat penceresi sonsuza dek açık kalmayacak"

Dünya böylesini daha önce görmedi: El Nino'nun zirve yapacağı tarihi açıkladılar! "Adeta yıkım makinesi"

DEVASA BİR YIKIM MAKİNESİ GELİYOR

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher da El Nino konusunda durumun ciddi olduğunu ve ciddiyetle harekete geçmeleri gerektiğini söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"El Nino, bir devasa güç, adeta bir yıkım makinesi. Latin Amerika, Doğu ve Güney Afrika, Asya ve Pasifik bölgelerini etkisi altına alarak aşırı sıcaklara, kuraklıklara ve sellere yol açacak. Bunun ise çok ağır insani sonuçları olacak.

50 milyon insan, daha ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Afrika Kalkınma Bankası, bu durumun Afrika ülkelerine 10 ila 20 milyar dolarlık zararı olacağını ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarında 1 ila 2 milyar dolarlık bir düşüşe yol açacağını tahmin ediyor."

Dünya böylesini daha önce görmedi: El Nino'nun zirve yapacağı tarihi açıkladılar! "Adeta yıkım makinesi"

UYARI ÜSTÜNE UYARI VERDİLER

El Nino'nun halihazırda etkilenmiş bölgeleri vurduğunun altını çizen Fletcher, şöyle devam etti:

"Zaten yaygın çatışmaların, yerinden edilmiş insanların, hızla artan yakıt, gübre ve gıda fiyatlarının ve büyük çaplı yardım kesintilerinin yaşandığı bir ortama ekleniyor. Yıkım, yalnızca El Nino'nun doğrudan etkilediği ülkelerle sınırlı kalmayacak. Küresel ekonomi üzerinde sarsıntılara yol açacak, çatışmaları, yerinden edilmeleri ve göç hareketlerini daha da körükleyecek. Dolayısıyla bu ölçekteki küresel bir tehdit, dünya çapında kapsamlı bir seferberlik gerektiriyor. Şimdi herkesin elini taşın altına koyma vakti"

Fletcher, El Nino'nun rotası üzerinde bulunan insanların hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, bir önceki El Nino dönemine kıyasla bugün çok daha iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Dünya böylesini daha önce görmedi: El Nino'nun zirve yapacağı tarihi açıkladılar! "Adeta yıkım makinesi"

11 ÜLKE İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Teknolojinin hızla geliştiğini, tahmin yöntemlerinin çok daha ileri bir noktaya ulaştığını ve geçmiş krizlerden çıkardıkları dersleri uygulamaya koyduklarını vurgulayan Fletcher, şunları kaydetti:

"Toplumların mümkün olan en yüksek dayanıklılığa sahip olmalarını sağlamak için elimizdeki en iyi teknolojilerden yararlanıyoruz. Bu çalışmaları desteklemek amacıyla Çad, El Salvador, Etiyopya, Somali ve Güney Sudan gibi ön saflarda yer alan 11 ülkeye yardım etmek üzere Merkezi Acil Müdahale Fonu'muzdan 50 milyon doların üzerinde bir kaynak ayırdım. İnsani yardım koordinatörlerimize, hazırlık çalışmaları için ortak insani yardım fonlarımızı kullanmaları talimatını verdim"

Dünya böylesini daha önce görmedi: El Nino'nun zirve yapacağı tarihi açıkladılar! "Adeta yıkım makinesi"

Fletcher, küresel insani yardım planlarını da bu yeni gerçekliğe göre yeniden düzenlediklerini vurgulayarak, bunun pratikteki anlamının, şok etkisi oluşturacak olaylar gerçekleşmeden önce ailelere nakit ulaştırmak olduğunu söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala