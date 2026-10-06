Dünya, etkileri yıl sonuna doğru daha da güçlenmesi beklenen El Nino nedeniyle kritik bir döneme giriyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların yanı sıra sel, kuraklık ve bulaşıcı hastalık riskinin artabileceğini belirterek hükümetleri şimdiden önlem almaya çağırıyor.

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Hava uzmanları, bu yıl etkisini artırması beklenen El Nino olayının dünya genelinde ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar, değişen yağış düzenleri ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle ölüm ve ciddi hastalık vakalarında artış yaşanabilir.

El Nino, tropikal doğu Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun dönem ortalamasının en az 0,5 derece üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan ve birkaç yılda bir görülen bir iklim olayı olarak biliniyor. Etkileri yalnızca Pasifik bölgesiyle sınırlı kalmazken, dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzenlerini değiştirebiliyor.

El Nino güçlenerek geliyor! Uzmanlar tarih verdi: Ölümcül hastalık riski kapıda

2027’YE DİKKAT!

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre Güney Yarımküre'nin geniş bir bölümünde El Nino etkisinin zirveye çıkmasının beklendiği 2027'nin başlarında, yılın en sıcak dönemleri yaşanabilir. Özellikle mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler için aşırı sıcakların ciddi risk oluşturabileceği ve bazı bölgelerde ölüm ile ağır hastalık vakalarının artabileceği ifade ediliyor.

BULAŞICI HASTALIKLAR AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR

Ancak uzmanların uyarısı yalnızca sıcaklıklarla sınırlı değil. DSÖ İklim ve Sağlık Ortak Programı'ndan Aşırı Sıcaklık Danışmanı Armel Castellan, bazı bölgelerde normalden fazla yağış, bazı bölgelerde ise kuraklık beklendiğini belirtti. Bu durumun su güvenliği, beslenme ve bulaşıcı hastalıklar açısından yeni riskler oluşturabileceği kaydedildi.

El Nino güçlenerek geliyor! Uzmanlar tarih verdi: Ölümcül hastalık riski büyüyor

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞMA RİSKİ VAR

Değişen sıcaklık ve yağış düzenlerinin sivrisineklerin taşıdığı hastalıkların yayılma alanını da genişletebileceği belirtiliyor. Sıtma, dang humması, chikungunya, sarı humma ve Zika gibi hastalıkların daha önce yaygın olmadığı bölgelere ulaşma riski bulunuyor. Sel ve kuraklığın etkili olduğu bölgelerde ise yetersiz beslenme ve kolera endişesi öne çıkıyor.

El Nino güçlenerek geliyor! Uzmanlar tarih verdi: Ölümcül hastalık riski büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden Teresa Zakaria, El Nino'nun yalnızca bir iklim olayı olmadığını, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı tehdidi olduğunu belirterek, iklim kaynaklı şokların sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı kaldığı ve gıda güvensizliğinin yaşandığı bölgelerde çok daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Mirror’a konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ise, gerekli hazırlıkların yapılması için hâlâ zaman olduğunu vurgulayarak sağlık otoritelerini aşırı sıcakları öngörülebilir bir halk sağlığı riski olarak değerlendirmeye çağırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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