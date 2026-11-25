Dünyanın en iyi çayları açıklandı. Uluslararası gastronomi listesinde Türk çayı büyük başarı elde etti. Birbirinden ünlü çay çeşitlerinin yer aldığı sıralamada Rize çayı zirveye yerleşirken, Tirebolu çayı da ilk 11'e girmeyi başardı. Sütlü ve egzotik çayları geride bırakan Türk çayının başarısı dikkat çekti.

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Türkiye'de günün hemen her saatinde tüketilen, kahvaltı sofralarından akşam buluşmalarına kadar pek çok ortamın vazgeçilmezleri arasında bulunan çay, bu kez uluslararası alanda elde ettiği başarıyla gündeme geldi. Kendine özgü demleme yöntemi, rengi ve aromasıyla bilinen Türk çayı, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok çeşidin değerlendirildiği gastronomi sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Dünyanın en iyi 40 çayı açıklandı! Gurmelerin favorisi Rize çayı oldu

Dünyanın farklı bölgelerinde yetiştirilen çayların lezzet, aroma ve karakteristik özellikleriyle değerlendirildiği listede Asya'nın geleneksel çaylarından İngilizlerin klasikleşmiş harmanlarına kadar çok sayıda çeşit yer aldı. Sütlü çaylar, bitkisel karışımlar ve egzotik aromaların da bulunduğu sıralamada Türkiye'den iki farklı çay çeşidinin listeye girmesi dikkat çekti.

TÜRK ÇAYI DÜNYA LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Dünyanın en iyi 40 çayının sıralandığı listede Türkiye önemli bir başarıya imza attı. Rize çayı, rakiplerini geride bırakarak listenin ilk sırasında kendine yer buldu. Böylece Türkiye'nin çay kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olan Rize çayı, uluslararası sıralamada zirvenin sahibi oldu.

Dünyanın en iyi 40 çayı açıklandı! Gurmelerin favorisi Rize çayı oldu

Türk çayının bir diğer önemli temsilcisi Tirebolu çayı da listede 11'inci sıraya yerleşti. İki farklı Türk çayının ilk 11 içerisinde bulunması, Türkiye'nin çay üretimindeki yerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Listenin üst sıralarında ise Hindistan, İngiltere, Sri Lanka ve Çin gibi çay kültürüyle öne çıkan ülkelerin çeşitleri yer aldı. Özellikle Darjeeling, Assam, Earl Grey ve English Breakfast gibi dünyaca bilinen çaylar ilk 10'da kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN İYİ 40 ÇAYI BELLİ OLDU

Uluslararası sıralamada yer alan 40 çay çeşidi ve ülkeleri şöyle:

40. Kudret Narı Çayı (Güneydoğu Asya)

39. Kombucha (Global)

38. Lotus Çayı (Vietnam)

37. Yerba Mate (Arjantin/Uruguay)

36. Rooibos (Güney Afrika)

35. Masala Chai (Hindistan)

34. Pu-erh (Shu / Pişmiş) (Çin)

33. Pu-erh (Sheng / Çiğ) (Çin)

32. Ali Shan Oolong (Tayvan)

31. Bai Mudan / Beyaz Şakayık (Çin)

30. Silver Needle / Baihao Yinzhen (Çin)

Dünyanın en iyi 40 çayı açıklandı! Gurmelerin favorisi Rize çayı oldu



29. Milk Oolong (Tayvan)

28. Oriental Beauty / Doğu Güzeli (Tayvan)

27. Tieguanyin / Demir Merhamet Tanrıçası (Çin)

26. Da Hong Pao (Çin)

25. Jasmine Pearls (Çin)

24. Kukicha (Japonya)

23. Hojicha (Japonya)

22. Biluochun (Çin)

21. Moroccan Mint / Fas Naneli

20. Gunpowder (Çin)

Dünyanın en iyi 40 çayı açıklandı! Gurmelerin favorisi Rize çayı oldu



19. Genmaicha (Japonya)

18. Gyokuro (Japonya)

17. Sencha (Japonya)

16. Longjing / Dragon Well (Çin)

15. Matcha (Japonya)

14. Russian Caravan (Rusya/Çin)

13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)

12. Nilgiri (Hindistan)

Dünyanın en iyi 40 çayı açıklandı! Gurmelerin favorisi Rize çayı oldu



11. Tirebolu Çayı (Türkiye)

10. Yunnan Dian Hong (Çin)

9. Irish Breakfast (İrlanda)

8. Lapsang Souchong (Çin)

7. Keemun Black (Çin)

6. Ceylon OP (Sri Lanka)

5. English Breakfast (İngiltere)

4. Earl Grey (İngiltere/Global)

3. Assam (Hindistan)

2. Darjeeling (Hindistan)

1. Rize Çayı (Türkiye)

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