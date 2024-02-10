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    • Ekmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılık

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ekmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır &#039;Eskimo usulü&#039; avcılık
    Kars, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Kars'ta yaşayan Nurhak Yazar, 2 bin 300 rakımlı buzla kaplı Aygır Gölü'nde 30 yıldır 'Eskimo usulü' balık avcılığı yapıyor.

    Kars'ın Susuz ilçesinde yüzeyi tamamen donan 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 30 santimetre oldu.

    Bazı bölge sakinleri hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü kış mevsiminde boş zamanlarını balık avlayarak değerlendiriyor.

    Ekmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılık

    30 YILDIR 'ESKİMO USULÜ' BALIK AVLIYOR

    İlçede besicilik yapan 43 yaşındaki Nurhak Yazar da 30 yıldır kış mevsiminde "Eskimo usulü" balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Sabah buzlu göle ulaşan Yazar, kazma yardımıyla suya ulaşana kadar oyuklar açıyor.

    Ekmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılık

    'ALLAH BEREKET VERSİN'

    Ağlarını açtığı bu oyuklara bırakıp birkaç gün bekleten Yazar, daha sonra tekrar bölgeye gelip nasibini topluyor. Balıkçı Nurhak Yazar, sabahın erken saatlerinde buz kırma mesaisiyle işe başladığını söyledi.

    Ekmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılık

    Erken saatlerde kalkıp işe koyulduğunu ifade eden Yazar, "Sabah hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz, tipi ve kar yağışı olmazsa göle geliyorum. Balıkçılık yapıyorum, ne çıkarsa artık, Allah bereket versin. Tuttuğum balıkları satmaya çalışıyorum, bazen de eve götürüyorum" dedi.

    Ekmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılık

    'EKMEĞİMİZİ BUZUN ALTINDAN ÇIKARIYORUZ'

    Yazar, buzun altına günler öncesinde bıraktığı ağları, daha sonra toplamak için tekrar geldiğini belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 20-25 derecelerde. Ekmeğimizi buzun altından çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önce deldiğimiz yerlerde ağları çekiyoruz" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kars
    Haberler > Yaşam > Ekmeğini buzun altından çıkarıyor: 30 yıldır 'Eskimo usulü' avcılık
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