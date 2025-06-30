Ekmeğini uzaydan kazanıyor! O akıl etti, tanesini 30 bin dolara satıyor

Konya'da Adem Aktaş, gök taşından yaptığı takı ve aksesuarlardan paraya para demiyor. 500 dolardan başlayan ürünlerinin fiyatının 30 bin dolara kadar çıktığını söyleyen Aktaş, "Gök taşı sektörü Türkiye için yeni bir alan. Hem estetik hem ekonomik değeri var" dedi.

Konyalı Adem Aktaş'ın gök taşı merakını önce hobisine sonra ekmek kapısına dönüştürdü. Gök taşlarının ekonomik değerine işaret eden Aktaş, taşların CNC tezgahlarında işlenerek değerli aksesuarlara dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Meteoritlerden yüzük, kolye ve saat gibi ürünler yapılabildiğini dile getiren Aktaş, "Örneğin, şu an elimdeki bir saatin kadranı tamamen demir grup gök taşından yapılmış. Fiyatlar 500 dolardan başlayıp 2 bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Demir grup gök taşları, kırılganlık göstermedikleri için CNC ve özel atölyelerde rahatlıkla işlenebiliyor. Bu taşlardan saat, kolye ve bıçak gibi yüksek dayanıklılık isteyen ürünler yapılabiliyor" diye konuştu.

12 PARÇA ÜRÜNDEN MİLYONLAR KAZANIYOR

Aktaş, şu ana kadar 12 parça ürün hazırladığını, bunlar arasında bıçaklar, kolyeler, bileklikler, alyans ve tespihlerin yer aldığını kaydetti.

Aktaş, sosyal medya ve müzayede salonları üzerinden ürünlerini satışa çıkaracağını belirterek, şöyle konuştu:

"Özel bir koleksiyonluk bıçağımız 30 bin dolar, başka bir bıçağımıza ise 20 bin dolar değer biçtik. Kolye ve bileklik 750'şer dolardan satışa sunulacak. Ayrıca bir alyansımız da 500 dolardan satışta olacak.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR

Tüm ürünler uluslararası sertifikalı ve orijinalliği kanıtlanmış. Ürünleri sosyal medya üzerinden tanıtıyorum. Yayınlarda hem taşların hikayesini hem de ürünlerin detaylarını anlatıyorum. Aynı zamanda Türkiye'de büyük müzayede salonlarında açık artırmayla da satışa sunmak için girişimlerde bulunuyorum. Gök taşı sektörü Türkiye için yeni bir alan. Hem estetik hem ekonomik değeri var."