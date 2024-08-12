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Elazığ'da görüntülendi! 20 santimetre boyunda 'Çağaboğan' çekirgesi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde etçil olarak bilinen 20 santim büyüklüğünde 'Çağaboğan' çekirgesi görüntülendi.

Büyüklüğü ve etçil olması nedeniyle ‘Çağaboğan’ olarak bilinen yaklaşık 20 santimlik çekirge Elazığ’da görüntülendi.

Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde bir vatandaş dev bir çekirge gördü. Yaklaşık 20 santim büyüklüğünde olan çekirgeyi merak eden vatandaş, internette yaptığı araştırmada büyüklüğü ve etçil olması nedeniyle çekirgenin 'Çağaboğan” olduğunu öğrendi.

Elazığ'da görüntülendi! 20 santimetre boyunda 'Çağaboğan' çekirgesi - 1. Resim

Cep telefonu ile dev çekirgeyi görüntüleyen vatandaş, daha sonra çekirgeyi doğal ortamına bıraktı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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