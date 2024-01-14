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    Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapıldı, korku dolu anlar anbean kaydedildi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hatay'da elektrik direğine çıkan bir şahıs akıma kapıldı. Elektrik akımının direğe çıkan kişinin yüzünde patladığı görülürken, bir anda şahıs adeta alev topuna dönüştü. Korku dolu anlar olayı gören bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay'ın Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, elektrik direğine tırmandı. Olayı gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Tam o esnada, şahıs direkteki elektrik akımına kapıldı. Bir anda akımın şiddetiyle baygıngık geçiren şahıs direkte asılı kaldı. 

    Olay, Kumlu ilçesi çarşı meydanında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen M.K. isimli şahıs elektrik direğine çıktı. Direğe çıkan şahıs akıma kapılarak yaralandı. 

    Elektrik akımı M.K. isimli şahsın yüzünde patladı. Bir anda alev topuna dönüştüğü görüldü. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.

    HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

    Vatandaşların Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    M.K. isimli vatandaş, itfaiye erleri tarafından elektrik direğinde asılı kaldığı yerden kurtarıldı. İtfaiye ekibi şahsı, sağlık ekiplerine teslim etti.

    Şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Elektrik akımına kapılarak yaralanan vatandaşın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ElektrikAkım
    Haberler > Yaşam > Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapıldı, korku dolu anlar anbean kaydedildi
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