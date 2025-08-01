Kırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm

Yaz mevsiminin gelmesiyle havalar iyiden iyiye ısındı.

Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlar, en yakın deniz ve koylara akın ediyor.

İNKUMU PLAJINDA KIRMIZI BAYRAK

Bartın'ın İnkumu ilçesinde dalgalar ve çeken dip akıntı sebebiyle yaşanabilecek boğulmaları önlemek adına denize girmek yasaklandı.

Kırmızı bayrak çekilen plajda denize giren vatandaşlar, plajda görev yapan cankurtaranlar tarafından ikaz ediliyor. Denize girme yasağının, dalga ve dip akıntısı tehlikesinin bitmesinin ardından sona ermesi bekleniyor.