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Haberler > Yaşam > Kırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm

Kırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm
Bartın, Plaj, Boğulma, Deniz, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimi geldi, havalar iyiden iyiye ısındı. Vatandaşlar plajlara akın ederken, Bartın'ın İnkumu ilçesindeki halka açık plajda, dalgalar ve çeken dip akıntı sebebiyle yaşanabilecek boğulmaları önlemek adına denize girmek yasaklandı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle havalar iyiden iyiye ısındı.

Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlar, en yakın deniz ve koylara akın ediyor.

Kırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm - 1. Resim

İNKUMU PLAJINDA KIRMIZI BAYRAK

Bartın'ın İnkumu ilçesinde dalgalar ve çeken dip akıntı sebebiyle yaşanabilecek boğulmaları önlemek adına denize girmek yasaklandı.

Kırmızı bayrak çekilen plajda denize giren vatandaşlar, plajda görev yapan cankurtaranlar tarafından ikaz ediliyor. Denize girme yasağının, dalga ve dip akıntısı tehlikesinin bitmesinin ardından sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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