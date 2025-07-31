Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji 31 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul dahil birçok kentte sağanak, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklıklardaki düşüş ise vatandaşa nefes aldıracak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Temmuz ayının son günü ve Ağustosun ilk günlerinde yurdu bekleyen hava durumu...

SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Trakya, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

SICAKLIKLAR 3-6 DERECE AZALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 3 ila 6 derece azalacağını söyledi.

Bugün Karadeniz'in kıyı kesimleri ve İstanbul başta olmak üzere Marmara'da sağanak görüleceğini belirten Tekin, "Özellikle akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğuna değinen Tekin, "Sahil kesimlerinde 3 ila 6, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 4 ila 8, diğer yerlerde yer yer mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti hava sıcaklığı. Bugün itibarıyla ülkemizin batı kesimlerinde, cuma günü ise iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece azalacak. Ülkemiz genelinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

"Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak" diyen Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 23°C, 34°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°C

Sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 31°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 31°C

Gece saatlerinden itibaren kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 21°C, 28°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 36°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 23°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 22°C, 31°C

Gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 25°C, 32°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 26°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu

KARS 13°C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 42°C

Parçalı bulutlu

VAN 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 27°C, 46°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 31°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 30°C, 44°C

Az bulutlu ve açık