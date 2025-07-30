Meteoroloji il il saydı, İstanbul dahil saat verdi! Beklenen müjde bugün geliyor

Yurdu kavuran sıcaklar vatandaşı bunalttı, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar peş peşe rekor kırdı. Dün en az 43 ilde termometreler 40 dereceyi aşarken, sevindiren haber Meteoroloji'den geldi. İstanbul dahil birçok kentte sağanak etkili olacak. İşte il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri ve detaylar...

Meteoroloji 30 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, milyonlarca İstanbulluyu sevindiren haber geldi. Megakentte bugün sağanak etkili olacak, yağmur aynı zamanda birçok kentte de görülecek. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde devam edecek. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri ve detaylar...

TERMOMETRELER 43 İLDE 40 DERECEYİ AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde termometreler dün 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

En yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.

Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

İSTANBUL BİRAZ OLSUN RAHATLAYACAK

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'un hava durumuna değinildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbullular uzun süreli sıcak mobbingine maruz kaldı. Bir yandan sıcak bir yandan nem psikolojik olarak yıprattı. Şimdi ise 36-40 derecelerden poyraz desteği ile 30 derecelere ineceğiz. Biraz olsun rahatlayacağız."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 44°C

Az bulutlu ve açık