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    Netanyahu 'Soykırım davası bizi durduramaz' dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine görülen 'soykırım' davası sonrası İsrail'den açıklamalar geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu, davanın sonucunu önemsemediklerini ve Gazze'deki işgali devam ettireceklerini ifade etti. Büyük anlaşmazlıkların yaşandığı anlaşılan İsrail hükümetinde ise kriz büyümeye devam ediyor: İsrailli yayın kuruluşuna göre, dün akşamki Savaş Kabinesi toplantısında Savunma Bakanı Gallant'ın odayı terk ettiği öğrenildi.

    Netanyahu &#039;Soykırım davası bizi durduramaz&#039; dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk etti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunarak açtığı 'soykırım' davasının sonucu heyecanla beklenirken, İsrail tarafından ilk tepkiler gelmeye başladı. Başbakan Netanyahu, davanın sonucunun onları etkilemeyeceğini belirterek, "Gazze savaşını sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. 

    Bu sırada Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler büyürken, Savaş Kabinesi toplantısında Savunma Bakanı Gallant'ın odayı terk ettiği öğrenildi.

    Netanyahu 'Soykırım davası bizi durduramaz' dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk etti

    'KİMSE BİZİ DURDURAMAZ'

    Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına" işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz." dedi.

    "Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.

    Netanyahu 'Soykırım davası bizi durduramaz' dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk etti

    Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'na da değinen Netanyahu, bu koridorda kontrolü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldırmalarının söz konusu olmadığını savundu.

    HÜKÜMETTE İŞLER KIZIŞIYOR

    İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddiasına yer verildi.

    Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi.

    İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı.

    İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailNetanyahu
    Haberler > Dünya > Netanyahu 'Soykırım davası bizi durduramaz' dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk etti
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