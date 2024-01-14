Netanyahu 'Soykırım davası bizi durduramaz' dedi, Savunma Bakanı toplantıyı terk etti

14 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 10:22

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunarak açtığı 'soykırım' davasının sonucu heyecanla beklenirken, İsrail tarafından ilk tepkiler gelmeye başladı. Başbakan Netanyahu, davanın sonucunun onları etkilemeyeceğini belirterek, "Gazze savaşını sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Bu sırada Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler büyürken, Savaş Kabinesi toplantısında Savunma Bakanı Gallant'ın odayı terk ettiği öğrenildi.

'KİMSE BİZİ DURDURAMAZ'

Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına" işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz." dedi.

"Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.

Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'na da değinen Netanyahu, bu koridorda kontrolü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldırmalarının söz konusu olmadığını savundu.

HÜKÜMETTE İŞLER KIZIŞIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği iddiasına yer verildi.

Gallant'ın toplantıdan ayrıldığı ileri sürülen haberde, "Savaş Kabinesi içindeki gerilimin arttığı" belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "hükümetin içindeki işlerini bozmamasını istediği" aktarıldı.

İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırılar ve Gazze'nin geleceğine ilişkin fikir ayrılıkları yaşanıyor.