İstanbul'da kan donduran olay! İş yerindeki buzdolabından çocuk cesedi çıktı
İstanbul Maltepe'de bir atık toplama merkezinden yayılan kötü koku vatandaşları tedirgin etti. İş yerinden geldiği değerlendirilen koku kesilmeyince durum polise bildirildi. İhbar üzerine adrese giden ekipler bölgede inceleme yaparken kokunun kaynağını buldu. Buzdolabının içinden 15 yaşındaki bir çocuğun cesedi çıkarıldı.
Korkunç olay İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşandı. Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bir işyerinin buzdolabında çocuk cesedi buldu.
VAHŞETİ KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde yaşandı. Çevredeki vatandaşlar işyerinden yayılan kötü kokularından ardından durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
ÖLDÜRÜP BUZDOLABINA KOYMUŞLAR
İş yerinde arama yapan polis buzdolabını açınca korkunç manzara ile karşılaştı. Önceden öldürüldüğü tahmin edilen 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli çocuğun cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı