İstanbul'da kan donduran olay! İş yerindeki buzdolabından çocuk cesedi çıktı

14 Ocak 2024 10:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 10:42

Korkunç olay İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşandı. Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bir işyerinin buzdolabında çocuk cesedi buldu.

VAHŞETİ KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde yaşandı. Çevredeki vatandaşlar işyerinden yayılan kötü kokularından ardından durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

ÖLDÜRÜP BUZDOLABINA KOYMUŞLAR

İş yerinde arama yapan polis buzdolabını açınca korkunç manzara ile karşılaştı. Önceden öldürüldüğü tahmin edilen 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli çocuğun cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.