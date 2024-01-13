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İstanbul'da sanayi sitesinde çifte yangın
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul Bayrampaşa'daki İşkent Sanayi Sitesi'nin iki bloğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, mahsur kalan işçiler kurtarıldı, alevlere müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Bayrampaşa'daki İşkent Sanayi Sitesi'nin A ve D bloklarında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
A blokta ikinci katta, D blokta zemin katta tahta palet üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
A blokta mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi, işçilerin sağlık kontrolleri yapıldı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı