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    İstanbul'da sanayi sitesinde çifte yangın

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Bayrampaşa'daki İşkent Sanayi Sitesi'nin iki bloğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, mahsur kalan işçiler kurtarıldı, alevlere müdahale sürüyor.

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    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Bayrampaşa'daki İşkent Sanayi Sitesi'nin A ve D bloklarında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

    A blokta ikinci katta, D blokta zemin katta tahta palet üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İstanbul'da sanayi sitesinde çifte yangın

    MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

    A blokta mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi, işçilerin sağlık kontrolleri yapıldı.

    İstanbul'da sanayi sitesinde çifte yangın

    Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulYangın
    Haberler > Güncel > İstanbul'da sanayi sitesinde çifte yangın
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