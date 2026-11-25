91 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, kıraç araziyi yılların emeğiyle ormana dönüştürdü. Dönüştürdüğü Atatürk Botanik Orman Parkı'na gençlere miras bırakan Öztürk “Ecdadımızın doğaya ne kadar önem verdiğini genç nesil gelip görsün istiyorum” dedi.

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Yaklaşık 50 yıl İngilizce öğretmenliği yapan 91 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, yıllar süren mücadelesiyle kıraç ve taşlı araziyi binlerce ağaç ve bitkinin bulunduğu Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı'na dönüştürdü.

“TAŞLI BİR YERDİ, YILMADIM”

Öztürk, "Ben bu yaşa kadar hep mücadele verdim. İşte son mücadelem de bu. Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı'nı kurdum. Buraya ilk geldiğimde kalem kadar bir bitki yoktu. Kıraç, taşlı bir yerdi. Ben yılmadım, sondaj vurdurdum. 155 metrede iyi bir su çıktı. Burası, gördüğünüz bu yeşillik, o suyun ürünü" dedi.

Emekli öğretmenin büyük azmi! Kıraç araziyi ormana dönüştürdü: Yılmadım, sondaj vurdurdum son mücadelem bu

“HÂLÂ 40 PROFESÖR ÖĞRENCİM VAR”

19 Mayıs 1919’da palmiyeleri toprağa dikip, parkı belediyeye devrettiğini belirten emekli öğretmen “Öğretmenliği devlette de yaptım, özel okulda da yaptım. Hâlâ üniversitede 35-40 tane profesör öğrencim var. Öğretmen olduktan sonra burs kazandım. Amerika'ya, Teksas Üniversitesi'ne gittim. Hem Rusça hem İngilizce çalışmaları yaptım" diye konuştu.

Emekli öğretmenin büyük azmi! Kıraç araziyi ormana dönüştürdü: Yılmadım, sondaj vurdurdum son mücadelem bu

“GENÇLER GELİP GÖRSÜN”

Doğanın korunmasının önemine dikkat çeken Öztürk, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

Ormanımda bir dalı kesenin başını keserim. Fatih Sultan Mehmet, 500 yıl önce böyle bir söz söylemiş. Ecdadımızın doğaya ne kadar önem verdiğini genç nesil gelip görsün istiyorum.

Emekli öğretmenin büyük azmi! Kıraç araziyi ormana dönüştürdü: Yılmadım, sondaj vurdurdum son mücadelem bu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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