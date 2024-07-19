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Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu!
Şanlıurfa, Kalp Krizi, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin sonunda Baran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran’dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları evine gitti.

Eve giren polis memurları Baran’ı hareketsiz görünce durumu ekiplere bildirdi. Eve gelen ekipler, Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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