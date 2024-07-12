En kurak Haziran'ı yaşadık!

Bu yılın haziran yağışları, normale göre yüzde 65 azaldı. En fazla düşüş yüzde 92 ile Marmara’da oldu. Verilere göre Türkiye son 23 yılın en kurak haziranını geride bıraktı.

Türkiye genelinde son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti. Meteoroloji verilerine göre 1991-2020 dönemi uzun yıllar haziran ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl haziranda, metrekareye 58,1 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 11,9 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 65, geçen yıl haziran ayına göre ise yüzde 80 azalma yaşandı. Bölge geneli yağışlarda tüm bölgeler normalinin altında yağış aldı, en fazla azalma görülen bölge yüzde 92 ile Marmara Bölgesi oldu. İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 97 kilogram ile Rize’de, en az yağış ise metrekareye 0,4 kilogram ile İzmir’de görüldü. Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 6,5 gün olarak hesaplanırken, haziranda ortalama 3,4 gün oldu.

ABD’Yİ SICAK ÇARPTI: 27 ÖLÜ

ABD’nin büyük bölümünü tesiri altına alan kavurucu sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ülkede geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar sebebiyle en az 27 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerden 14’ü sıcaklık rekorlarının kırıldığı California eyaletinde kayda geçti.