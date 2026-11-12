Erzincan'da dondurucu soğuk! Sıcaklık eksi 10 dereceye düştü, Yedi Göller buz tuttu

Erzincan'da kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, yüksek kesimlerde kış manzaraları oluşturdu. 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'nda gece sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle Yedi Göller'in yüzeyi buzla kaplandı. Meteoroloji, bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiğini açıkladı.

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Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kış şartları etkisini göstermeye başladı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Esence Dağı'ndaki Yedi Göller'in yüzeyi buz tuttu.

SICAKLIK EKSİ 10 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Erzincan'ın 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nda gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar geriledi.

Dondurucu soğukların etkisiyle dağda bulunan Yedi Göller'in yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Önceki gün görülen kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, bölgedeki kış manzarasını belirginleştirdi.

YEDİ GÖLLER BUZLA KAPLANDI

Yüksek rakımı ve sert iklim koşullarıyla bilinen Yedi Göller, kasım ayında buzla kaplanan yüzeyiyle farklı bir görünüme büründü.

Özellikle kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği bölgede, göllerin donmasıyla birlikte kar ve buz manzaraları ortaya çıktı.

METEOROLOJİDEN SİS VE PUS UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Erzincan ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kış mevsiminin yaklaştığını bir kez daha gösterdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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