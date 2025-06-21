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Erzurum'da 49 kişi hastanelik oldu! Kene yapışanlar doktora koştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erzurum&#039;da 49 kişi hastanelik oldu! Kene yapışanlar doktora koştu
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin tedavi gördüğü Erzurum’da, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kene ısırmalarına karşı uyarıda bulundu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Zülal Özkurt, açık araziye çıkanların mutlaka kene kontrolü yapması gerektiğini vurguladı.

"ELLE ÇIKARMAYIN PATLAR"

Özkurt, “Çıplak elle keneyi çıkarmayın çünkü patlayabilir, eldeki sıyrıklardan, çiziklerden virüsü alabilirsiniz. O yüzden kene cımbızla, eldivenle, kumaş parçası araya koyarak çıkarılmalı” dedi.

Bingöl’de kene yapışan ve Erzurum’da tedavi gören 56 yaşındaki 3 çocuk babası Nurettin Kalan çıplak elle keneyi çıkararak yanlış yaptığını söyledi. Kalan, “Kesinlikle keneyi elle çıkarmayın” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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