Erzurum'da Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin ilk adımı atıldı

Erzurum’da açılan Türkiye’nin ilk gastronomi liselerinden Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, cağ kebabından pestil çullamasına kadar yöresel lezzetleri uygulamalı eğitimle öğrenecek. Et ve süt ürünlerinde ihtisaslaşacak okul, Anadolu’nun mutfak kültürünü koruyarak gelecek nesillere aktarmayı ve dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

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Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi’nin ilk okullarından olan Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yöresel mutfak kültürünü modern eğitimle buluşturacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla dün açılışı gerçekleştirilen okulda, Erzurum’un et ve süt ürünleri başta olmak üzere yöresel lezzetleri üzerine ihtisas eğitimi verilecek. Öğrenciler, Erzurum’um meşhur cağ kebabından pestil çullamasına kadar birçok geleneksel tarifi ve mutfak zanaatlarını uygulamalı eğitimle öğrenecek.

Erzurumda Türkiye Gastronomi Liseleri Projesinin ilk adımı atıldı

“MENGEN YILDIZLI RESTORANLAR DA OLMALI”

Gastronomi lisesinin açılış töreninde konuşan Bakan Tekin, “Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokanta aramıyoruz niye Michelin yıldızlı arıyoruz. Bu olmazsa eğer turizminiz, yerel kültürünüz nasıl dünyaya mal olacak? Michelin yıldızları varsa Mengen Yıldızlı restoranlar da olmalı” dedi.

Erzurumda Türkiye Gastronomi Liseleri Projesinin ilk adımı atıldı

“YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Gastronomi liseleriyle Anadolu’nun yöresel yemek kültürünü kayıt altına alacaklarını ve illerin kendi mutfak kültürlerini aslına uygun şekilde tanıtacak bir yapı oluşturacaklarını belirten Tekin, “Kendi kültürümüzü korumalı, gelecek nesillere aktarmalı ve dünyaya tanıtmalıyız” diye konuştu. Gastronomi liselerinin yalnızca yemek yapmayı öğreten kurumlar olmayacağını vurgulayan Tekin, “Anadolu’da her ilin kendi yemeklerini o ilin kültürüne ve geleneğine uygun biçimde hazırlayıp servis eden bir usul geliştiriyoruz. Gastronomi liseleri yaygınlaştıkça illerde yöresel mutfağı akredite eden bir mekanizma da oluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

ÜÇ ALANDA EĞİTİM VERİLECEK

Gastronomi liselerinde üç temel bölüm bulunacağını söyleyen Tekin, “Türkiye’de yemek kültürünün kayıt altına alınmasıyla ilgili ciddi bir problemimiz var. Öncelikle yöresel yemeklerimizi, hamur işlerimizi ve tatlılarımızı literatüre kazandıracağız. Ardından bu yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi konusunda şefler yetiştireceğiz. İkinci bölümde servis hizmetlerine, üçüncü bölümde ise işletmeciliğe odaklanacağız” açıklamasını yaptı. Okulların pansiyonlu olacağını kaydeden Tekin, çevre il ve ilçelerden yetenekli öğrencilerin seçilerek eğitim alacağını, öğrencilere yabancı dil ve ulusal-uluslararası tecrübe konusunda da imkân sunulacağını bildirdi.

Erzurumda Türkiye Gastronomi Liseleri Projesinin ilk adımı atıldı

ERZURUM KONGRE BİNASI TURİZME KAZANDIRILACAK

Erzurum’daki gastronomi lisesinin önemine de değinen Tekin, Erzurum Kongresi’nin yapıldığı binanın turizm açısından hak ettiği değeri görmediğini belirtti. Tekin, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte burayı peyzajı, eğitim binaları, öğrenciler için konaklama alanları ve restoranıyla Erzurum turizmine hizmet edecek bir alana dönüştürmek üzere proje hazırladık. Murat Ülker’in desteğiyle eğitim binaları ile et ve süt atölyeleri tamamlandı. Eksik kalan peyzaj ve diğer yapıların da tamamlanmasıyla burası, Erzurum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret edeceği bir alan hâline gelecek” dedi.

123 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Hazırlık sınıfında 72, dokuzuncu sınıfta 51 olmak üzere toplam 123 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, hazırlık sınıfıyla birlikte beş yıllık eğitim uygulanıyor. Öğrenciler; gıda bilimi, beslenme, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, Türk mutfak tarihi ve dünya mutfakları gibi derslerin yanı sıra yabancı dil ve uygulamalı mesleki eğitim alıyor. Geleneksel tarifler, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel mutfak zanaatları da müfredatta yer alıyor. Et ve süt ürünlerinde ihtisaslaşmanın hedeflendiği okulda, misafir deneyimi ve servis yönetimi eğitimi de veriliyor.

Erzurumda Türkiye Gastronomi Liseleri Projesinin ilk adımı atıldı

7 BÖLGEDE YÖRESEL MUTFAK EĞİTİMİ

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi ile yedi coğrafi bölgenin mutfak kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Erzurum’un yanı sıra her bölgede bir ilde açılacak gastronomi liselerinde bölgelerinde özgü programlar tasarlanıyor. İstanbul’da saray mutfağı, helvacılık, şerbet ve tatlı sanatları; Gaziantep’te baklava zanaatkârlığı ve Güneydoğu Anadolu lezzetleri; Konya’da fırın zanaatkârlığı ve Selçuklu Anadolu mutfağı öne çıkıyor. İzmir’de Ege mutfak sanatları ve fırıncılık, Hatay’da Akdeniz mutfak sanatları ve tatlıları, Trabzon’da ise Karadeniz yöresel lezzetleri ve fırıncılık üzerine eğitim içerikleri hazırlanıyor.

Akademisyenler, sektör temsilcileri ve alan öğretmenlerinin katkısıyla oluşturulan programlarda, yöresel yemek kültürünün yanı sıra misafir deneyimi ve servis yönetimine de yer veriliyor. Okulların mimari tasarımları, atölyeleri ve uygulama alanları da bulundukları bölgenin kültürel özellikleri dikkate alınarak şekillendiriliyor. Böylece Türkiye’nin gastronomi mirasının mesleki eğitim yoluyla yaşatılması ve bu alanda donanımlı gençlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Erzurumda Türkiye Gastronomi Liseleri Projesinin ilk adımı atıldı

TARİHİ TAŞ BİNA EĞİTİME KAZANDIRILDI

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, Kongre Caddesi üzerinde bulunan ve 1960 yılında inşa edilen tarihî taş bina, gastronomi lisesi olarak hizmet verecek. Mimari ve tarihsel değeri nedeniyle 2016 yılında tescillenerek koruma altına alınan yapı, 2025 yılında okula tahsis edildi. Tarihî dokusu korunarak gastronomi eğitiminin ihtiyaçlarına göre hazırlanan binada, Erzurum’un iklimi, hayvancılık geleneği ve yöresel ürünleriyle şekillenen mutfak kültürü öğrencilere aktarılacak.

Erzurumda Türkiye Gastronomi Liseleri Projesinin ilk adımı atıldı

“25 İLDE 7 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞTIK”

Yıldız Holding’in destek ve katkılarıyla Erzurum’da açılan gastronomi lisesinin açılış törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ve Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın da katıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfımızın Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’yle bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştık. Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne desteğimiz de bu uzun soluklu iş birliğimizin doğal bir devamı. Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi’ni himayelerine alan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, projeye öncülük eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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