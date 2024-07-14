Esenyurt'ta mide bulandıran olay! Cadde ortasında tuvaletini yaptı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir kişi geldiği apartmanın önünde tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yanında bir çocuğun olduğu görülen adamın yaptığı mahalleliyi isyan ettirdi.

Mide bulandıran olay Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir adam bebek arabası ile cadde üzerindeki bir apartmanın önünde durdu.

Şahıs, bir süre bekledikten sonra ayakta durarak apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Görenleri şaşkına çeviren olay sonrası adam apartmanın önünden uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar ise apartmanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

KEDİ KUMUYLA PİSLİĞİ KAPATTILAR

Mahalle sakini Osman Altunsoy, "Akşam gördüm. Adam elinde çocuk arabasıyla dolanıyor. Geliyor buraya tuvaletini yapıyor gidiyor. Bize gelip dese ki tuvaletiniz var mı diye var deriz. Nasıl bir şey bu anlayamadık. İnsan dediğin yapmaz bunu.

Kedi bile yapmaz böyle bir şey. Bu adama insan denmez. Kedi kumu ile örttüm üzerini insanlar görmesin diye. Hayvanlar bile yapmaz bunu. Adam gelse bize dese tuvaletim var diye biz zaten müsaade ediyoruz. Yanında bir de çocuk vardı. Alışveriş yapmış herhalde orada bekliyordu" ifadelerini kullandı