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Eşi ve ailesini kurşun yağdırarak katleden damadın savunması şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eşi ve ailesini kurşun yağdırarak katleden damadın savunması şoke etti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da eşi ve eşinin ailesinden 3 kişiyi vurarak öldüren şahıs, annesi, babası ve bebeğiyle Irak'a kaçmak isterken Hatay'da yakalandı. Damat ile babası çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Damadın ifadesinde söylediği, "Nevrim döndü, herkesi öldürdüm" sözleri ise tepki çekti.

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınvalidesini, kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren ve ardından da annesi, babası ve bebeğiyle birlikte Irak'a kaçmak isterken Hatay'da yakalanan Hakim Aba'nın ifadesi ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkan Hakim Aba ve babası Şerif Aba tutuklanırken, annesi Azize Aba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi ve ailesini kurşun yağdırarak katleden damadın ifadeleri şoke etti - 1. Resim

"NEVRİM DÖNDÜ, HERKESİ ÖLDÜRDÜM"

Adana'ya getirilen katil zanlısı Hakim Aba'nın emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü, aileler araya girdi. Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adana'ya getirilen 3 aylık Deniz bebek ise, sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra bir sağlık sıkıntısı olmadığı belirlenerek Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Eşi ve ailesini kurşun yağdırarak katleden damadın ifadeleri şoke etti - 2. Resim

NE OLDU?

Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıl önce Hakim Aba (24) ve Şükran Aba (20) evlendi. Çiftin bu evlilikten Deniz isimli 3 aylık erkek bebeği oldu. Sürekli kavga eden çiftin son kavgalarında Şükran Aba'nın, "Seni bırakıp babamın evine gideceğim" demesi üzerine Hakim Aba cinnet getirdi.

Eşi ve ailesini kurşun yağdırarak katleden damadın ifadeleri şoke etti - 3. Resim

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Kayınbabası ile karşılıklı evlerde oturan Hakim Aba, eşinin babasının evine gitmesi üzerine babası Şerif Aba (67), annesi Azize Aba (51) ile birlikte evlerinin önüne gitti. Aileler arasında çıkan tartışmada Hakim Aba, yanındaki tabancayı çıkartarak kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51), kayınbiraderi Muhammet Erat (18) ve karısı Şükran Aba'yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülenirken, komşuları "Hakim yapma" diye bağırdı.

Eşi ve ailesini kurşun yağdırarak katleden damadın ifadeleri şoke etti - 4. Resim

IRAK'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının babası Şerif, annesi Azize Aba ve 3 aylık bebeği Deniz ile birlikte Hatay'a kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı. Yakalanan şahısların Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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